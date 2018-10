La Junta de Castilla y León prevendrá los expolios con microchips

La Junta de Castilla y León ha abogado hoy por implantar microchips y otros mecanismos electrónicos de aviso para evitar expolios como los que tuvieron lugar en verano y el pasado mes de septiembre en ermitas y otros elementos del patrimonio arquitectónico de la provincia de Soria.

La propuesta la ha formulado, a preguntas de los periodistas en Zamora, el director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, Enrique Saiz, que ha reconocido que ha sido un "mal año" en lo que se refiere a este tipo de hurtos de restos patrimoniales.

Saiz ha indicado que los robos se han cometido en edificios que no tienen un alto valor patrimonial o artístico y que han perdido su funcionalidad, pero no por ello no dejan de tener su importancia. Ha admitido que afrontar estos robos constituye un reto "técnico y social" y ha planteado implantar "planes de gestión sostenibles" para evitarlos.

Por ello, ha descartado por inviables medidas como poner vigilancia o seguridad personal durante las 24 horas o blindar ese patrimonio de forma que haga imposible su visita. En vez de ello, Saiz ha planteado implantar chips y confiar en la labor de vigilancia que lleva a cabo el Seprona en el medio rural, además de subrayar la importancia de la colaboración ciudadana a la hora de evitar este tipo de expolios o dar con sus autores.

Esa solución no puede garantizar "al cien por cien" que no vuelvan a producirse este tipo de hurtos, pero al menos pueden contribuir a paliarlos, según ha expuesto Saiz. El director general de Patrimonio ha recordado que los robos se comenten en un patrimonio arquitectónico que está "muy diseminado" al estar integrado por ermitas y pequeñas iglesias rurales que ya han perdido su función original.