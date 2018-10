Recuerdo y Dignidad exhumará la Fosa de los Ilustres

En los próximos meses la Asociación soriana Recuerdo y Dignidad, junto a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, tratarán de llevar a cabo la exhumación de la conocida como Fosa de los Ilustres, situada en el Cementerio de la capital. El proceso se ha adelantado al recibir la organización una partida de 25.000€ en concepto de subvención por parte de la Junta de Castilla y León.

La Fosa de los Ilustres es una de las numerosas solicitudes de exhumación que la Asociación soriana Recuerdo y Dignidad ha recibido en los últimos años por parte de los familiares de los desaparecidos-asesinados en la provincia de Soria. La fosa común recibe este nombre por albergar los cuerpos de varias personalidades de la época en Soria.

En ella se encontrarían: Juan Antonio Gaya Tovar, padre del crítico de arte Juan Antonio Gaya Nuño. Fue Vicepresidente de la Diputación Provincial de Soria, concejal del Ayuntamiento y compromisario para la elección de Presidente de la República en abril de 1936. De 60 años. También se localizaría a Aurelio Bourgeal Vázquez, Jefe de Telégrafos. Anastasio Vitoria García, alcalde de Ágreda y conocido abogado de 53 años. Manuel Blanco Sampedro, fotógrafo y director del periódico anarquista Trabajo, de 33 años. Jesús Chicote de Pablo, practicante de 31 años. Nicasio Nájera Blanco, ferroviario de 28 años y Joaquín Ranz Borjad, Delegado de Hacienda de 41 años. Todos ellos fueron fusilados la noche del 16 al 17 de agosto de 1.936 en la tapia del cementerio viejo de Soria.

El Presidente de la Asociación, Iván Aparicio, reconoce que no hay una seguridad absoluta de la ubicación de esta fosa, “de hecho hay dos opciones de ubicación. Incluso los restos podrían haberse enterrado en el osario”. Las tareas de exhumación aún no tienen fecha de inicio al encontrarse el proyecto en fase de investigación y documentación. Además no se ha contactado con todas las familias.