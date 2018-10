Luis Enrique Vega Molina está listo para debutar con el Río Duero Soria este próximo sábado (19.15, en Los Pajaritos) ante Ibiza, en la segunda jornada de la Superliga. Presentado oficialmente este jueves, el receptor portorriqueño se mostró dispuesto a aportar sus armas, sobre todo en ataque, y también a aprender y seguir mejorando como jugador. “Quiero adquirir mucho conocimiento del juego, del sistema que se juega en España. Quiero aprender mucho de nuestro liderazgo de Manolo gracias a que he escuchado mucho de su historia y su legado aquí en España. Quiero ‘sacarle’ la máxima información posible para mejorar como jugador, especialmente cuando se habla de recepción, que eso es una de las facetas que quiero mejorar y yo sé que al lado de él puedo mejorar bastante”, afirma Vega.

"más desilusión que enfado" Manolo Sevillano, entrenador celeste, habló sobre la derrota del pasado fin de semana en casa de San Sadurniño, 3-2, en un partido que tuvo en su mano tras ganar los dos primeros sets. No es cabreo porque es muy pronto. Es desilusión grande. No porque tengamos que ganar a los equipos por trámite nosotros, porque al final lo que acabamos ganando todas las temporadas es de mucho trabajo, mucho esfuerzo y sufriendo mucho, y acabamos consiguiendo objetivos, siempre pasándolas canutas… Lo que sí que te llevas la decepción porque te estás poniendo cotas de objetivos que son más o menos altos para nosotros como es meterte en la Copa o incluso en Play Off, para el que sólo 4 plazas para los doce equipos de la Liga… Perder puntos por aquí te lo complica. Además con una temporada de no muchos resultados positivos, te genera dudas ver que el equipo no responde en un momento de dificultad… Ahora viene Ibiza que será un ‘coco’ o ‘minicoco’ de la liga esta temporada y tenemos que hacer todo lo contrario a lo que hicimos en Galicia: jugar con todo el descaro que jugó San Sadurniño tenemos que hacerlo nosotros”. Luis Enrique Vega Molina está listo para debutar con el Río Duero Soria este próximo sábado (19.15, en Los Pajaritos) ante Ibiza, en la segunda jornada de la Superliga. Presentado oficialmente este jueves, el receptor portorriqueño se mostró dispuesto a aportar sus armas, sobre todo en ataque, y también a aprender y seguir mejorando como jugador. “Quiero adquirir mucho conocimiento del juego, del sistema que se juega en España. Quiero aprender mucho de nuestro liderazgo de Manolo gracias a que he escuchado mucho de su historia y su legado aquí en España. Quiero ‘sacarle’ la máxima información posible para mejorar como jugador, especialmente cuando se habla de recepción, que eso es una de las facetas que quiero mejorar y yo sé que al lado de él puedo mejorar bastante”, afirma Vega. Sobre sus habilidades, reconoce que hay cosas por pulir. “Sinceramente el ataque para mí ha sido más natural y el pase he tratado de mejorarlo año tras año… es cuestión de ajustarme al sistema de acá, de España porque en sumamente diferente al de Puerto Rico. He de jugar un poco más inteligente, en ataques buscar diferentes opciones. Ahora es solamente estudiar mucho y ver que me viene mejor y ahí seguimos”. Eso sí, su gran virtud, innegable: el salto. “Sí, gracias a Dios que me dio ese talento y lo he sabido aprovechar muy bien, he entrenado bastante para seguir manteniéndolo y vamos a seguir solamente mejorando”. En su trayectoria, campañas en la Liga norteamericana, con la Universidad de Springfield de Massachussets, y el pasado curso en la segunda división alemana, logrando un ascenso. El cambio, llegando a Soria, es importante: “Sí, sí. Un poco más de frío ahora Hay que adaptarse al invierno de España ya lo estuve un poquito con el de Alemania pero ya cuando vuelves a Puerto Rico vuelve al calor y te adaptas… y ahora adaptarse al frío de nuevo. ¡Estoy preparado!”.

