Los pescadores de Tarifa dan un voto de confianza al alcalde y levantan su protesta

Los pescadores de la Cofradía de Tarifa, que llevaban desde el pasado martes concentrados en el Ayuntamiento de la localidad en señal de protesta por la falta de ayudas que cubran las pérdidas que viene sufriendO el sector en los últimos años, han desconvocado ese encierro. Lo hicieron anoche. El motivo es que el alcalde tarifeño, Francisco Ruiz, se comprometió a mediar con el Gobierno para que un plazo no superior a los quince días, los pescadores sean recibidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Manuel Suárez, patrón mayor de la Cofradía, asegura que "confían" en el alcalde pero avisa de que si los plazos no se cumplen, las molivizaciones volverán y además de forma más intensa. "Hemos tenido un encuentro formal con el alcalde y él se ha comprometido a mediar con el Gobierno y propiciar la reunión que pedimos.

Ahora se abre un plazo de quince días que aprovecharemos para preparar esa cita", aseguró Suárez, quien cree que Ruiz no faltará a su compromiso: "Esperemos que no, porque de no celebrarse esa reunión con el Ministerio volveremos con más movilizaciones y además algo más severas", aseguró. El alcalde, Francisco Ruiz, asegura que trabajará a destajo en este tiempo que ahora se abre, para poder celebrar esa reunión.

Los pescadores solicitan ayudas para compensar las perdidas que genera la falta de voraces en aguas del Estrecho y el aumento de la cuota de captura del atún rojo.