Pedro Sánchez ve a Reino Unido a favor de alcanzar un acuerdo sobre Gibraltar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que está apreciando "un cambio de actitud a favor y en positivo" en las autoridades británicas para llegar a un acuerdo en las materias pendientes de la negociación bilateral sobre Gibraltar ante la salida del Reino Unido de la UE.

Sánchez, tras la reunión del Consejo Europeo, subrayó que España "ha hecho sus deberes" en relación con el protocolo sobre Gibraltar en el marco de la negociación para el "brexit". Ese protocolo recalcó que ya está acordado y, por tanto, Gibraltar no va a ser un problema para que la UE y el Reino Unido lleguen a un acuerdo.

Pero junto a ese protocolo recordó que hay cuatro memorandos que están negociando bilateralmente España y las autoridades británicas. "Si llegamos a un acuerdo, estupendo; si no, no pasa nada. Tenemos tiempo para poder lograrlo", subrayó No obstante, insistió en que desea que se acuerden los cuatro memorandos porque es importante tanto para los ciudadanos del Campo de Gibraltar como para los que viven en el Peñón.

Sánchez ha salido al paso de las críticas de la oposición de que aparque cuestiones como la soberanía sobre Gibraltar o la utilización de su aeropuerto asegurando que lo que ha hecho su Gobierno es recoger el testigo de la anterior administración. "No hemos cambiado un ápice la estrategia de negociación con el Reino Unido sobre Gibraltar porque es una cuestión de Estado y tenemos que seguir la hoja de ruta marcada previamente", agregó.

En ese sentido, consideró "normal y razonable" que se mantenga la estrategia de que los elementos en los que ambas partes están "a años luz" de entenderse, como el uso del aeropuerto o la soberanía, se dejen a un lado.

Sí ve esencial llegar a acuerdos en asuntos como la fiscalidad, la cooperación medioambiental, la colaboración policial y el movimiento de ciudadanos entre el Campo de Gibraltar y el Peñón. De todo ello dijo que habló con la primera ministra británica, Theresa May, en la conversación que ambos mantuvieron en los márgenes de la reunión del Consejo Europeo.