Fernández-Castaño y Quirós se animan en la tempestad

Gonzalo Fernández-Castaño y Álvaro Quirós se han unido al grupo de cabeza del Andalucía Valderrama Masters en otra accidentada jornada marcada, de nuevo, por los retrasos e interrupciones debido a las tormentas. Aunque no han podido finalizar la segunda vuelta, se encuentran en cuarta posición a dos golpes del líder, Ashley Chesters (-5), empatados con Sergio García (-3).

El campo no es el único rival en esta edición del Andalucía Valderrama Masters, que se celebra con el apoyo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. A la exigencia de un recorrido como Valderrama se ha unido la dificultad de lidiar con los parones y cambios de horario motivados por las tormentas. La jornada del viernes no se ha podido reanudar hasta poco antes de mediodía, pero una nueva tormenta vespertina obligaba a suspender la segunda ronda.

Ni el líder, el inglés Ashley Chesters (-5), ni uno de sus inmediatos perseguidores, Grégory Bourdy (-4), han pegado un solo golpe en la jornada del viernes, pero siguen en el podio provisional junto al escocés Marc Warren (-4).

El buen juego de Gonzalo Fernández-Castaño y Álvaro Quirós ha sido la luz entre los nubarrones omnipresentes en el cielo de Valderrama. El madrileño terminaba la primera jornada con un golpe bajo par y en los siete hoyos que ha jugado de la segunda vuelta ha firmado tres birdies y un bogey. El bocinazo que anunciaba la tormenta le ha pillado con un putt de cuatro metros cuesta arriba para eagle en el 17. “Me habría gustado acabar el hoyo porque venía en racha, pero justo ahí hemos tenido que parar. Ha sido un día larguísimo. Me he levantado a las 6.30h para no empezar a jugar hasta las 11.30h y eso te pasa factura. Solo hemos tenido media hora entre vuelta y vuelta para empezar de cero, pero me ha venido bien. He dado bolas y he hablado con José Carlos Gutiérrez (entrenador); esa media horita ha sido breve pero provechosa”.

Álvaro Quirós presentaba 68 golpes en su primera tarjeta y ha podido completar nueve hoyos de la segunda vuelta en los que ha firmado tres bogeys y tres birdies. “El juego va y viene. Esta tarde ha sido aún más irregular que esta mañana, pero entre los golpes de suerte y la garra que estoy poniendo estoy siendo capaz de llevar la vuelta adelante.

“La mentalidad está intacta, pero a veces es complicado hacer frente a las dificultades sin tener la certeza de que uno puede pegar buenos golpes, y ahí está la batalla de todo el que juega al golf a este nivel. Si es muy difícil afrontar ciertos golpes pegándole bien, imagínate sin tener esta cierta confianza en que uno está haciendo bien el swing. Es verdad que Valderrama es un campo que te empuja a pensar eso, porque a veces pegando golpes decentes te encuentras en sitios imposibles y termina comiéndote un poco la moral. Pero llevamos muy poco torneo y estoy contento con el resultado.

“El campo está espectacular para la cantidad de agua que ha caído y para el trote que le estamos dando. Al fin y al cabo, jugar en estas condiciones maltrata el campo. No le da tiempo a chupar el agua que cae, pisamos los greens muy húmedos, y el campo está respondiendo genial. En ese sentido, no podemos encontrar una excusa”.

A pesar de que el campo está aguantando bien las embestidas del tiempo, las continuas interrupciones por tormenta amenazan con impedir que el torneo se dispute a 72 hoyos. “Todavía no es oficial que el torneo vaya a jugarse a 54 hoyos, pero viendo lo que está pasando y el parte meteorológico me inclinaría por pensar que tendremos que ir a 54 hoyos y probablemente acabar el lunes. Es muy importante tratar de jugar 54 hoyos para que se entreguen todos los puntos de la Race to Dubai y que la posible reducción no perjudique a los jugadores que están luchando por renovar la tarjeta de cara al año que viene”, ha explicado el director del torneo, José María Zamora.

Así las cosas, y si el tiempo lo permite, está previsto que el juego se reanude a las 9.10 horas.