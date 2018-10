56 municipios de la provincia necesitan un cajero automático

La Generalitat ya tiene elaborado el mapa de municipios de la Comunitat Valenciana donde hacen falta cajeros automáticos.

En la provincia de Alicante son 56, de los 147 de toda la Comunitat, los que podrían beneficiarse del proyecto con el que el Consell quiere devolver los servicios financieros a las localidades que los han perdido. Una iniciativa que se enmarca dentro de la Agenda Valenciana contra la Despoblación (AVANT) y que el President Ximo Puig anunció en Alicante en el mes de abril.

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha elaborado este listado de municipios que necesitan el servicio, pero no todos lo quieren, por ejemplo, por su proximidad a otros pueblos que sí cuentan con oficinas bancarias o porque no disponen de lugares para ello, pues el requisito es ceder un espacio municipal -como un edificio consistorial o una casa de cultura- para que se pueda instalar el cajero.

"Habrá algunos cajeros internos en edificos públicos y otros que se podrán sacar a la calle", según el director general de la Administración Local, Toni Such, que explica que ahora se iniciará una ronda de contactos con los ayuntamientos para confirmar si quieren o no sumarse al proyecto.

"No hemos podido avanzar más porque aún no sabemos el número exacto", explica Such, que reconoce que existen "dificultades para cumplir los plazos" previstos inicialmente porque el proyecto es "más complejo" de lo que esperaban. No obstante, el compromiso "es firme" y se incluirá en los presupuestos de 2019.

Una vez cerrado el número de municipios que se adhieren al proyecto, se licitará por lotes por provincias y se convocará un concurso público, donde se tendrán en cuenta variables como el precio del cajero, del mantenimiento o la reposición de los mismos para elegir a la entidad bancaria encargada de llevarlo a cabo.