La muerte no me ha sorprendido. El dolor ha quedado atrás, he visto el túnel luminoso. Estoy en el Más Allá.

Entre las telarañas de mis nuevos ojos veo animales, una cabra , un ciervo. Alguien ha estado garabateando sus formas en las paredes de esta sala iluminada como un templo antiguo.

Ante mi pasea otro espíritu. Un señor con sombrero que acaricia un conejo muerto en sus brazos. Está enseñándole los más nimios detalles de cada dibujo. Es Joseph Beuys. Sé su historia. Me quedo tranquilo, si el más allá es vivir dentro del arte ha merecido la pena morir.