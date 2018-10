El jet lag deja a Didier Moreno en tierra

El colombiano no entra en la convocatoria por su cansancio físico. Después de llegar este jueves a la ciudad tras debutar con Colombia, Didier Moreno no entró finalmente en la citación para el partido de Copa. Natxo González dirigió al cafetero en la sesión de este viernes, que completó con normalidad. "Lo tenía claro; después del ida y vuelta tenía claro que no iba a entrar, por los viajes y por nosotros", explicó el técnico, que añadió: "serán unos días de descanso para volver a la normalidad".

Tampoco entran en la citación Pedro Sánchez, Eneko Bóveda y Gerard Valentín. En el caso de los defensores, el entrenador se ha decantado el italiano Somma, que además, puede jugar como central y como lateral. El regreso de Quique González, que cumplió ante el Elche sanción, deja en casa a Pedro Sánchez.

Una semana más no pueden estar por lesión ni Fede Cartabia ni Dubarbier. Cartabia avanza en su recuperación y en dos semanas se calcula que pueda estar disponible para el entrenador.