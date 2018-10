Corbacho: "Se aquí non regulan a luz, colleremos un alargador ata Noruega"

Los representantes de los trabajadores han mantenido reuniones con representantes políticos durante toda la mañana, desde el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Javier Losada, el delegado del Gobierno, y tras el pleno con el alcalde Xulio Ferreiro.

Han quedado satisfechos del respaldo institucional, sin embargo consideran que la retirada del ERE no es suficiente. Debe venir acompañada de medidas que cambien el sistema de subasta de la energía, una fórmula inestable que ocasiona que la luz sea aquí más cara que en otros países europeos.

Dicen no sentir tristeza, si no rabia. Aseguran que su lucha se mantiene intacta. La manifestación saldrá este sábado desde A Palloza, a las once de la mañana, hasta la Delegación del Gobierno.