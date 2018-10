La transición tranquila en el Liceo

Corren tiempos de cambio en el club más laureado de Galicia. El Hockey Club Liceo está paralizado hasta la toma de posesión del nuevo presidente. Daniel Echevarría se hará con las riendas del Liceo este sábado. El veterano mandatario tomará el relevo de Eduardo Lamas, que deja la presidencia del club verde después de 13 años llenos de títulos. Lamas no optó a la reelección. Desde el pasado martes, cuando se confirmó que Echevarria era el único candidato, el club de hockey entró en una especie de "stand by" a la espera de los aires de cambio. Esta situación de pausa sólo afecta a nivel institucional, pero no a nivel deportivo.

Comienzan la Liga el Liceo Femenino y el equipo B. Por otro lado, también el primer equipo del Liceo sigue en plena competición, con el inicio de la Liga Europea este sábado ante el Herringuen alemán. En el primer equipo, Juan Copa, su entrenador, celebra que el cambio sea de forma relajada. "Estamos viendo lo que está pasando", explica en Coruña Deportiva. "La transición está siendo buena", celebra el jefe de la caseta del Liceo. Ahora, el deseo de los jugadores y técnicos es que "se estabilice todo, porque poco más podemos hacer".

Para Juan Copa, la llegada de Echevarria no es una apuesta arriesgada y que pueda significar malos tiempos para el Liceo. Se trata de una persona conocida y vinculada durante muchos años al Liceo. "Es gente del Liceo de toda la vida", reflexiona. Copa quiso aprovechar la oportunidad en los micrófonos de Radio Coruña para agradecer el trabajo de Eduardo Lamas y su junta directiva durante estos años. Recalca que la obligación de su equipo es la de estar al margen de los cambios institucionales. "Nosotros a ganar", comenta.