EH Bildu denuncia que el hospital de Eibar no tendrá parking público

EH Bildu de Eibar ha denunciado lo que la coalición considera "improvisación" sobre la construcción del hospital de la ciudad armera. Entre los aspectos que denuncian está el hecho de que el parking construído solamente pueda ser utilizado por los trabajadores del centro hospitalario, por lo que no podrán utilizarlo ni pacientes, ni visitantes. En una rueda de prensa ofrecida por la parlamentario Rebeka Ubera y los portavoces de EH Bildu en el Ayuntamiento de Eibar, Igone Lamarain y Gorka Errasti, se han puesto sobre la mesa otras deficiencias como que las sillas de ruedas no quepan por las puertas o que las ambulancias no puedan acceder hasta la misma puerta de acceso principal. Además, han criticado que el número de puestos de trabajo nuevos sea de 97, cuando en un principio se habló de una cifra "entre 200 y 300". En cuanto al número de camas, han criticado que se va a crear una veintena "a partir de de la segunda quincena de diciembre", cuando "en un principio se cifraron en 84".

Desde la coalición temen que el Hospital de Mendaro pierda servicios y por ello solicitan un planteamiento integral comarcal "dotando de un carácter sociosanitario" al nuevo hospital de Eibar, trabajando en la prevención y la calidad de vida para la tercera edad, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población. Solicitan también la creación de 75 plazas sociosanitarias o que la Gerencia o la dirección Médica recaiga en una persona profesional de la Geriatría. Asimismo, abogan por ofrecer un MIR en Geriatría en el hospital eibarrés, así como la apertura de una Unidad de Cuidados Paliativos. En relación al hospital de Mendaro proponen reforzar algunos servicios sanitarios como el de Maternidad y Traumatología, además de incrementar el número de habitaciones individuales. Otro de los aspectos que propone EH Bildu es la creación de un equipo de atención a pacientes pluripatológicos.

De izquierda a derecha: Rebeka Ubera, Igone Lamarain y Gorka Errasti / Cadena SER

Por otro lado, EH Bildu ha acusado de electoralismo al PSE-EE por otorgar el premio 'Txopitea eta Pakea' a la plataforma de apoyo al hospital, a la vez que han señalado que no se trata de un galardón del equipo de gobierno, sino del Ayuntamiento de Eibar. Han recordado por ello que el PSE-EE gobierna en minoría en el consistorio eibarrés.