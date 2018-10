El Metal Lube Rally Raid compite en el "I RS Tierra Ajalvir - Cobeña - Paracuellos"

Pochola Hernández y Jose Augusto González “Capu”, copiloto y piloto oficiales del Metal Lube Rally Raid Team, participarán este sábado en el Rallysprint “I RS Tierra Ajalvir – Cobeña - Paracuellos, en la Comunidad de Madrid que organiza la Federación Madrileña de Automovilismo. Además, el equipo no correrá con su vehículo habitual sino con un Nissan Pathfinder con el que ya participó Pochola en el Rally de Guadalajara.

Pochola y Capu se desplazarán a la localidad de Cobeña donde se realizarán las verificaciones administrativas y técnicas.

La prueba constará de dos tramos de 8,460 y 15,150 Km de recorrido, a los que se le dará una pasada de reconocimiento y tres cronometradas. Se trata de un Rallysprint de tierra, modalidad diferente a la que ellos están habituados, pero en la que han decidido participar para probar el Nissan Pathfinder ya que a finales de mes el equipo participará en la última prueba del Mundial, la “Baja Portalegre” en Portugal con este vehículo.

Sobre este particular, “Capu” comentaba que “Pochola tuvo la oportunidad de probar y acostumbrarse al coche en el Rally de Guadalajara pero yo todavía no he subido en él y hemos visto conveniente correr una prueba para probar y adaptarme al vehículo antes de participar en el Mundial de Portalegre la próxima semana. El Rallysprint es una prueba de tramos cortos y muy rápidos donde puedo analizar el comportamiento del coche” añadiendo que “es difícil cuando te acostumbras a un vehículo correr con otro, debes saber cómo entrar a las curvas, las reacciones que tiene, cómo frena, etc”.