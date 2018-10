El Club de Campo de Elda supera la fase previa del Circuito Alicantino de Tenis

El pasado fin de semana comenzó una nueva edición del Circuito Alicantino de Tenis en categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y sub 20 donde el Club de Campo de Elda está representado por 22 jugadores. Los más destacados fueron Miguel Ángel García y Daniel García, que en categoría cadete superaban la fase previa para medirse a partir de este sábado a los mejores de la categoría en el Club de Campo de Elche. En alevín también destacaron Fernando Selva y Eric Maestre que conseguían pasar dos rondas de la previa y perdían en el partido de clasificación, así como Mª Paulina Ardila, que veía como después de pasar la primera ronda no podía disputar el último partido de previa debido a las lluvias del pasado domingo en Elche. Este fin de semana también debutarán Eduardo Sánchez y Carmen González que debido a su ranking, han entrado en el cuadro final con los mejores de este Circuito.

Equipos del club de Campo de Elda

El equipo absoluto vencía su tercera confrontación por 5-2 al Club de Campo de Elche, pero no le servía de nada ya que han quedado segundos de grupo por detrás del CAMV de Villena. Los Veteranos +45 caían en su última confrontación ante el Club Social Orcelis de Orihuela y terminan esta competición. Este fin de semana comenzará su andadura dentro del Provincial, el equipo alevín que jugará el sábado a partir de las 14:00 horas ante el Club Tenis Torrevieja en las instalaciones de la entidad eldense mientras que las Veteranas +45 jugarán el cuadro de asenso ante el Club Tenis Uxó, el domingo a partir de las 11:00 h en el Club de Campo de Elda. El equipo absoluto femenino también disputará el cuadro de ascenso ante el Club Tenis Las Vegas de L´Eliana, el sábado a partir de las 12:00 en tierras valencianas.

XII Horas Lajara Curtidos

Las XII Horas de Tenis “Lajara Curtidos” se disputarán el domingo 28 en la modalidad de dobles en tres categorías, estando previsto que comiencen a las 9:00 h y terminen a las 20:00 h aproximadamente. La inscripción sigue abierta hasta el próximo jueves día 25.

IV Torneo de Tenis “Isidro Aguado”

El sábado 3 de noviembre comenzará una nueva edición del Torneo “Isidro Aguado” en el Club de Campo de Elda, torneo que se disputará en categorías 1ª Especial, 1ª y 2ª Masculina, Categoría Femenina, sub 15, alevín y benjamín masculino y femenino. Es abierto a socios y no socios del Club de Campo y se jugará en sistema de cuadro eliminatorio con consolación en todas las categorías. La inscripción será de 15 euros para los no socios y de 10 euros para los socios y se repartirán 1.500 euros en material deportivo, a parte de la camiseta conmemorativa del torneo. La inscripción estará abierta hasta el próximo día 31. Para más información podrán llamar al Telf. 639 82 35 11 (Paco Torres)