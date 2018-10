'He dado siempre el alma', dice Fosforito al recibir el homenaje de la ONCE a sus 70 años de cante

"He dado siempre el alma", ha dicho este jueves Antonio Fernández 'Fosforito', al recibir el homenaje de la VII Bienal Flamenca de la ONCE, que ha premiado a la cantaora Vanessa González, al guitarrista David Campaña y el guitarrista malagueño Sergio Molido 'El Kuko', como artista con discapacidad.

El maestro Antonio Fernández 'Fosforito', decía a su llegada al teatro Isabel la Católica que en esta vida ha recibido todos los premios "menos el cuponazo de la ONCE", y se mostraba feliz por el reconocimiento que le da la Organización Nacional de Ciegos Españoles. "Todos los premios tienen mucha importancia por el cariño con el que se da, tiene una ternura y un afecto porque se hace a una labor de mil y pico de años que llevo", decía con sorna. Fosforito reconocía que en el escenario lo ha dado todo. "Yo he dado el alma siempre", decía. "Cuando estoy a gustito acude el duende y estoy dando el corazón a la gente, esa es la mayor satisfacción. Ese ha sido el motor que me ha movido más de 70 años de cantaor".

A su juicio, el flamenco ha estado siempre reconocido. "Otra cosa es valorado –matiza-. El flamenco es el alma de Andalucía. Como decía Antonio Mairena es la razón incorpórea, una cosa inexplicable pero que está ahí vivo, es el Cristo de nuestras tierras".

"Para Granada es un honor tener esta Bienal, demostrando que hay un magnífico presente y un mejor futuro, en el marco del trabajo que está haciendo la ciudad, que aspira a ser Capital Cultural de Europa", afirmó Francisco Cuenca, que reivindicó Granada como una ciudad de arte, de cultura y de flamenco.

Desde 2004, la ONCE celebra en Granada su Bienal Flamenca en colaboración con el Instituto Andaluz de Flamenco -en esta ocasión por primera vez en el teatro Isabel La Católica-, coincidiendo con los años de celebración de la Bienal de Flamenco de Sevilla, para descubrir nuevos talentos en el mundo del toque y del cante y dar oportunidades a los artistas con discapacidad. La cantaora de El Viso del Alcor Vanessa González y el guitarrista de Bormujos David Campaña, recibieron los premios a los nuevos valores del flamenco al cante y a la guitarra y el malagueño Sergio Molido el premio como artista revelación con discapacidad.

Cerró la gala el bailaor y coreógrafo sevillano José Galán, precursor del flamenco inclusivo, acompañado al baile por Lola López y su espectáculo 'Sueños reales de cuerpos posibles'.