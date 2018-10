Tras el pequeño receso de la semana pasada, Granada vuelve a desatar su incesante actividad musical con tres días cargados de citas, en los que tenemos como grandes reseñas a Loquillo y Pablo López como grandes nombres del panorama nacional y el festival "Help Me, Please" como parada obligatoria, primero porque ayudamos a una ONG, APRAMP, en su lucha contra la trata de mujeres y niñas, segundo por un potente cartel repleto de actividades culturales.

Por otro lado en la jornada de ayer se confirmó un rumor que cada vez iba siendo más insistente y es que ya tenemos el primer cabeza de cartel de los 3 grandes festivales que se celebran en nuestra ciudad. Tras 4 años sin hacer parada en la capital, Granada Sound anunció que contarán con Vetusta Morla. Sin duda los de Tres Cantos pasan por ser una de las bandas más influyentes del panorama nacional y con un poder de convocatoria fuera de toda duda, de hecho acaban de recibir un premio Ondas al "Mejor Espectáculo" por el concierto que dieron el pasado verano en la explanada de la Caja Mágica de Madrid y en donde consiguieron reunir a 38000 personas. Si ya la venta de entradas iba bien hasta el momento, 4000 abonos, con esta noticia seguro que el ritmo de las mismas se incrementará.

Viernes 19

21.00H - Loquillo - Palacio Municipal de Deportes.- "El loco" hará acto de aparición a las 22.00H porque irá precedido de Nat Simons como telonera. Poco podemos decir que no se sepa de José María Sanz Beltrán, son 40 años siendo nuestro compañero en fiestas, conciertos, momentos para guardar o kilómetros de carretera. Ahora todas esas vivencias se reflejan en un triple recopilatorio titulado "Rock and Roll Actitud" y esta es la gira en la que lo presenta.

21.00H - Diego Vasallo - Sala La Expositiva.- Atrás quedan los años de miles de seguidores a la puerta de los hoteles o en grandes salas, pero este nombre pasa por ser uno de los grandes puntales del pop nacional, ya que junto a Mikel Erentxun formaron Duncan Dhu, palabras mayores. Olvidando parte de aquellos recuerdos, Vasallo nos acerca sus "Baladas para un autorretrato" en formato de trío junto a Fernando Macaya y Pablo Fernández.

22.00H - Fino Oyonarte - Sala Aliatar.- O lo que es lo mismo, el bajista de Los Enemigos. En esta ocasión junto a Ana Galletero y Elisa Mateu en formato de trío para dar a conocer "Sueños y tormentas".

22.00H - Unidad y Armonía - Sala PlantaBaja.- Bajo ese precioso nombre se esconde la nueva banda Miguel Martín o Migueline, una de las personas más prolíficas de nuestra ciudad en la actividad musical. "Uno de estos días" es el disco que presentará esta noche.

23.00H - Sitton - Sala BoogaClub.- No sólo en una ciudad como Granada se mueve la escena alternativa del rock, también lo hace y mucho la de los sonidos urbanos y Sitton es un ejemplo de ello. Esta noche llega en esta céntrica sala con su "Vantablack Tour".

Sábado 20

13.30H - Margaux - Discos BoraBora.- Primera parada de un sábado cargado de actividades, un acústico de Margaux a la hora de la caña o el vermú y que nos sirve para seguir descubriendo a este grupo que tan buenas sensaciones deja a su paso. La semana pasada fueron los encargados de estrenar el escenario de Benalfest en su primera edición.

17.00H - Guadalupe Plata - Sala PlantaBaja.- Este concierto es el mejor postre posible para un doble actividad ya que a las 13.30H en "La Bella Kurva" y bajo el nombre de "Noodle Music Box" encontramos este curioso y novedoso concepto, ya que en un mismo paquete juntas la comida y el concierto. Además habrá sesión de Matarife Dj.

20.30H - Festival Help Me Please - Sala PlantaBaja.- Bajo este nombre se engloban una serie de actividades culturales que van desde el rock al flamenco pasando por el teatro y que tiene como finalidad recaudar dinero para la ONG, APRAMP, que lucha contra la lacra de la trata de mujeres y niñas. Contará con las colaboraciones de Noni y Ale (Lori Meyers), RYM, Juan Alberto y Andrés (Niños Mutantes), Los Esclavos, Sorroche & El Estado, Mojo y D'Baldomeros.

21.30H - Recycled J - Sala El Tren.- Un rapero madrileño que a pesar de su juventud, tiene 23 años, lleva ya 7 en el mundo de los escenarios. "Oro Rosa" es el disco que se encuentra presentando en estos momentos.

22.00H - Pablo López - Palacio Municipal de Deportes.- Malagueño de nacimiento, Fuengirola concretamente y que fue uno de los concursantes que supo quitarse el apellido de "triunfito" para ser una de las figuras más importantes del pop nacional.

23.00H - Pasajero / Marion - Sala BoogaClub.- Cuarteto madrileño que en parte nace sobre las cenizas de Zoo en el año 2012 y que con mucho trabajo y tesón se van abriendo poco a poco un huevo en la escena alternativa, teniendo ya 4 trabajos en el mercado. Los teloneros serán Marion, grupo local con su primer LP en la calle, "El abominable hombre de las nieves", un disco que ya pudimos comprobar como suena en directo en un escenario hace unos meses.

Domingo 21

12.00H - El Hombre Garabato - Sala La Expositiva.- En formato familiar tanto por la hora como por el lugar y que nos permitirá conocer a esta gran banda que fue nada más y nada menos que la que precedía a 091 en su "Maniobra de Resurección".

20.00H - Festival Help Me Please - Sala PlantaBaja.- Segunda jornada rockera en beneficio de APRAMP, con un cartel formado por Eskorzo, Martina Karsch, Carmencita Calavera, Aitor Velázquez & Enano Rojo Band, Nilsson, Without Lines, Baubo, Beach Hotel, Cosas que hacen bum y Vita Insomne.