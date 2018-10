García Montero aplaza la ofensiva contra Sebastián Pérez pero pide que no sea el candidato del PP

La guerra interna en el PP de Granada se aplaza hasta después de las elecciones autonómicas pero los militantes que han tumbado el congreso provincial siguen pidiendo que Sebastián Pérez deje de ser candidato en la capital

El que fuera candidato en el anterior congreso provincial y actual concejal en la capital Juan García Montero calcula que el Partido Popular de Granada repetirá el congreso provincial anulado por el juez antes de Semana Santa, con tiempo suficiente para rearmar una nueva candidatura a las elecciones municipales.

García Montero confía en que el recurso ante la Audiencia presentado por el PP no prospere y deje el camino despejado. Eso sí, por el momento no va a solicitar la ejecución de la sentencia que anula el congreso hasta después las elecciones autonómicas para no entorpecer al partido.

En cualquiar caso, cree que Sebastián Pérez, ganador del congreso anulado, senador y candidato a la alcaldía de Granada para las municipales próximas, no debe de representar al partido en esos comicios.

El juzgado declaró nulo por irregularidades en el proceso el pasado congreso provincial del PP al que se presentó como candidato García Montero y que otorgó la victoria a Sebastián Pérez.