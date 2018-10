Promocionando Jódar desde Alicante

En nuestro tramo de Hoy por Hoy Local, al mediodía, hemos conversado con Luis Romero, galduriense, residente en Alicante, Presidente de AAVV Campoamor-Puerta América de Alicante y de la Federación de las Casas de Andalucía al sur de la Comunidad Valenciana, hablábamos sobre una excursión organizada a nuestra ciudad el pasado fin de semana.

Nos explicaba, Luis Romero, que se trata de una de las, habituales, actividades y viajes que se organizan desde la Asociación, y que siempre que tiene la oportunidad, él deriva a nuestra ciudad, “… Desde la agencia de viajes, nos habían planteado Úbeda, Baeza y Cazorla., y yo le dije ¿Por qué no quitamos Cazorla y ponemos Jódar?, y la verdad es que han salido mis compañeros muy, muy satisfechos, de la atención que hemos tenido en el Castillo, por Andrés (López Bedmar), en la iglesia de la Asunción, y en el Santo Cristo ni te cuento, hasta nos abrieron el Camarín, para que las personas tocaran al Señor… excelente no, más… Tenemos mucho patrimonio, lo que pasa es que tenemos fomentar ese patrimonio cultural, y aparte esa cocina tan buena, nuestra, que tenemos, eso tenemos que venderlo, tapas por la plaza de la iglesia… En Casa Jesús nos atendió de lujo, nos puso migas, los típicos andrajos de Jódar, choto, torrijas, la leche frita, en resumen la cocina de Jódar… Salieron mis compañeros de lujo, nosotros viajamos mucho, pero quedaron impresionados por el Castillo, el Pilón, la calle Al-Hori, quedaron encantados…”.

Romero hacía una llamada a la promoción, “… Se debería de vender, porque nosotros, y digo nosotros porque yo me considero jodeño, tendría que venderse de otras formas de como se está vendiendo, las personas que estamos fuera, tendríamos que aportar nuestro granito de arena, y hacer como yo he hecho, si cada jodeño-galduriense que hay fuera trajera un autobús, esto sería la leche, aparte, ya te digo, eso sería bueno para el pueblo, para no depender solo de la agricultura, tenemos un patrimonio que se puede vender bien, bien, bien…”.

Grupo de visitantes en la PLaza de Armas del Castillo de Jódar / AA. VV. Campoamor Puerta América

Destacaba también el papel de Andrés López Bedmar, guía de la Torre Norte del Castillo, “… Ya en otra ocasión también estuve con unos amigos, y también nos atendió Andrés y eso hombre es una máquina, explicando la historia del Castillo de Jódar, y salieron contentos también. Tenemos mucho patrimonio, lo que ocurre es que no lo sabemos vender, y es una pena… Yo siempre que pueda siempre tirando para el pueblo, que nos conozcan… Yo vivo en un sitio en que todo es turismo como Benidorn, Alicante, allí se puede vender un turismo como dice el slogan, ‘Jaén Paraíso Interior’, sabemos que Úbeda como es, sabemos Baeza como esta, pero Jódar tiene su encanto, y se puede vender bien…”.