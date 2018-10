Carmena da una solución para este curso a los colegios de Madrid Central

El Ayuntamiento de Madrid manda un mensaje de tranquilidad: "Los colegios y las familias no tienen de qué preocuparse", dice la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, "el acceso está garantizado". El consistorio va a permitir que los colegios puedan autorizar los vehículos que necesiten para que los padres puedan llevar y recoger a sus hijos de los colegios que quedan dentro de la zona de bajas emisiones de Madrid Central. Además, el sistema es flexible: "No está sujeto a horarios fijos y se adapta a cada caso. Si un día la persona que se encarga de llevar a los niños al colegio es diferente de la habitual tampoco tendrán problema".

El Ayuntamiento les propone esta solución, pero a muchos de los colegios, que se han organizado en la Plataforma por el Acceso de las Familias, no les parece suficiente. Su portavoz, José Luis Castellano, dice que quieren "una solución definitiva". "En ningún caso vamos a admitir una solución temporal para sacar adelante el curso". El área de Movilidad y Medio Ambiente asegura que ya están trabajando para buscar una solución "más sostenible" para los próximos cursos.

Este viernes unos 17 colegios se han reunido para plantear alternativas y presentárselas al Ayuntamiento en la reunión que tendrán la semana que viene. Lo que piden es "poder tener acceso, como hemos tenido siempre, en los horarios de entrada y salida de nuestros hijos al colegio de manera libre. Que permitan los coches de las familias que lo necesiten". Plantean la posibilidad de "crear una etiqueta" para los vehículos. No tienen aún cuantificados cuántos coches podrían necesitarla.

Si no consiguen llegar a un acuerdo, habrá movilizaciones. Dicen que esperan no tener que recurrir a eso, pero no descartan acabar acampando en Cibeles si el consistorio no acepta sus propuestas.

Plano Bicibus de el Colegio Santa Isabel - La Asunción / CADENA SER

La mayoría de los alumnos van al colegio andando o en transporte público. De hecho, el colegio que ha comenzado las protestas, el Santa Isabel - La Asunción tiene varios premios por cuidar el medio ambiente y hasta ofrece una ruta escolar para que los niños y niñas vayan en bicicleta al colegio. Yolanda, que tiene dos hijos estudiando en este colegio concertado y vive fuera de Madrid Central, los trae todos los días a pie, pero le preocupa las posibles situaciones puntuales que puedan darse en el día a día: "Imagínate que te llaman diciendo que tu hijo se ha roto la pierna jugando al fútbol. ¿Qué haces? Tienes que venir a recogerlo con tu coche y llevarlo al centro de salud. ¿Te lanzan al niño a la calle Atocha?".

También hay situaciones de padres y madres que viven fuera de Madrid Central y que trabajan, en ocasiones, fuera de la capital. "Tienen que llevar a su hijo al colegio e irse a trabajar, no tienen tiempo para coger el transporte público".