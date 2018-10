Distintos planteamientos de gestión

El equipo de gobierno está trabajando en la adjudicación, a una misma empresa, de los servicios de ayuda a domicilio y catering. Raquel Alonso, concejal de Bienestar Social, ha recordado que Medina del Campo es un ejemplo en materia de servicios sociales y que, para seguir mejorando, han consultado la forma de ejecutar el nuevo contrato. La respuesta ha sido que era mejor que una misma empresa gestionase los dos servicios, y no distintas como ocurre ahora, para abaratar y mejorar la atención a los usuarios.

Con respecto a las manifestaciones del Grupo Popular en contra de esta idea porque, dicen, dejaría fuera a empresas de Medina, Alonso recuerda que es la Ley de Contratos la que establece unos requisitos como la inclusión de una dietista, asistente social, transporte y entrega de alimentos de forma adecuada y otras peculiaridades.

El Grupo Popular lamenta que un pliego tan importante no redunde en las empresas de Medina y apuntan que la Ley de Contratos no coarta la contratación a empresas familiares o pequeñas, lo que ocurre, dice Olga Mohíno, es que el Ayuntamiento no quiere trabajar en esa línea.

Por su parte, el portavoz de Gana Medina, Jorge Barragán, recuerda que Medina invierte 100 euros por habitante en materia de servicios sociales y que trabajan para hacer cambios a mejor, además lamenta el desconocimiento de los populares en esta cuestión.

También ha puntualizado la edil del área responsable que si las empresas de Medina cumplen los requisitos exigidos por la ley, se las tendrá en cuenta al igual que otras. Además recuerda que, aunque la empresa sea de fuera, no hay que olvidar que las más de 50 personas o trabajadoras que desempeñan la ayuda a domicilio son de Medina del Campo.