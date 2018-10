'Flechas rosas' contra el cáncer de mama

En la playa, un día de verano, Ana Paco se palpó algo que le pareció un bulto. Era el año 2013 y el diagnóstico que le hicieron después de consultar a su médico no dio lugar a dudas: "Me hicieron las pruebas y vieron que era cáncer de mama lo que yo tenía", ha contado esta vecina de Lorca que, cinco años después, ha dejado atrás la enfermedad.

Igual que ella, Mª Huertas Navarro, que habla desde la experiencia de seis operaciones a cuestas, sesiones de quimioterapia y radioterapia y un cuerpo lleno de marcas: "Parezco un mapamundi de cicatrices, pero estoy contenta porque estoy viva".

Estas dos vecinas de Lorca forman parte del club "Flechas Rosas", un grupo de 10 mujeres que han sufrido esta enfermedad y que participan en esta novedosa iniciativa del Club de Tiro con Arco de Lorca en la que esta modalidad se convierte en una terapia con la que aliviar sus secuelas: los linfedemas en los brazos que aparecen en muchas de ellas tras la mastectomía.

Cada semana, los viernes por la tarde, quedan en el pabellón deportivo de San Fernando para practicar esta nueva afición, en la que pasito a pasito van demostrando su destreza: "Expertas no somos -dice Mª Huertas-, pero estamos en ello. Este año a lo mejor hacemos alguna competición".

Pero el valor terapeútico de esta práctica va más allá. "La enfermedad está ahí, pero la he pasado, y he me ha hecho conocer a muchas personas en mi misma condición", dice Mª Huertas.

Mª Huertas Navarro durante uno de los entrenamientos de las 'Flechas Rosas' / Foto: Juan Francisco Carrillo

Junto a Ana, las dos emplean la palabra "familia" para referirse a sus compañeras en el equipo de tiro con arco: "Mentalmente y anímicamente nos ayuda", apunta Mª Huertas. Dice Ana que "éramos un grupo de personas que antes no nos conocíamos de nada y ahora somos amigas, compañeras, hermanas".

Todos los martes se reúnen también en el grupo de apoyo que tienen para mujeres que han pasado por el cáncer de mama y organizan actividades como desfiles de Carnaval o, incluso, desfiles de moda "con mujeres de verdad", precisan.

El cáncer no pudo con ellas y ahora su vida es una nueva vida: "¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a estar tirando al arco, o en la directiva de la Asociación Española Contra el Cáncer en Lorca, o subida en una pasarela?, se pregunta Mª Huertas.

Y no sólo eso: después de probar con las flechas, dicen que también lo van a intentar con el esgrima. "Somos mujeres de armas tomar", se ríe Ana.

Ana Paco y Mª Huertas Navarro, integrantes de 'Flechas Rosas' / Cadena SER