Manolo Herrero: "Nadie se acostumbra a no cobrar"

La situación del Real Murcia no cambia, o lo que es lo mismo, jugadores, técnicos y empleados siguen sin cobrar ni un euro desde que arrancara la pretemporada -a no ser que tuvieran la fortuna de cobrar algo de forma anticipada, que son los menos-. La situación en el vestuario no es la mejor y Manolo Herrero, entrenador, comienza a percibir que las sensaciones no son las ideales: "Nadie se acostumbra a no cobrar. Somos conscientes de que el club está haciendo lo imposible para que podamos cobrar, pero siguen pasando los días y no cobramos. La situación es cada día más difícil... ninguno somos millonarios. No tengo ninguna queja de ningún jugador, pero sí se nota en algún momento un poco de falta de concentración".

En el ámbito deportivo, lo más importante es que a pesar de que Chumbi está completando la semana de entrenamientos junto al resto de compañeros, lo normal es que se quede fuera de la lista de convocados. La falta de ritmo de competición será, esta vez, la única razón.