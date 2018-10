"El Cristo" pide implicación, sinceridad y seriedad a los grupos políticos del Ayuntamiento

La Asociación de Vecinos del Barrio de El Cristo, a través de su Junta Directiva, ha iniciado la ronda de reuniones con los diferentes grupos políticos que constituyen el ayuntamiento de nuestra ciudad, incluido el grupo de gobierno municipal, para trasladarles las necesidades y reivindicaciones del barrio de cara al debate y aprobación, en su caso, del presupuesto municipal. El pasado martes, a petición de éste, comenzaron esa ronda de reuniones con el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Palencia, "la reunión fue cordial y con receptividad por parte del Grupo Socialista ante nuestras propuestas y reivindicaciones", según la asociación.

En este sentido agradecen esa buena predisposición, "pero sin olvidar, que desafortunadamente en otras ocasiones, quizá demasiadas, nuestras reivindicaciones no se han traducido en ninguna iniciativa o propuesta ni por parte de los grupos de la oposición ni por parte del grupo de gobierno municipal", matizan desde el movimiento vecinal.

La asociación reclama "implicación, sinceridad y seriedad a los grupos políticos porque al fin y al cabo ellos son los representantes democráticos de los ciudadanos y ciudadanas". El oportunismo político mal entendido no es bueno para la sociedad ni para la política, dice la asociación. "No nos parecería políticamente honesto, que se intentasen utilizar estas reuniones, desde nuestro punto de vista interesantes y necesarias, como instrumento electoral" concluye la directiva de la asociación.

La Asociación de Vecinos de El Barrio de El Cristo avisa de que no va a entrar en el juego electoral, y se definen como una asociación independiente que trabaja por los intereses de los vecinos y vecinas del barrio y no van a permitir que se la utilice electoralmente por parte de nadie. "Esperamos y deseamos que nadie, ante la cercanía de las elecciones municipales intente colgarse medallas con propuestas, logros y demandas que no le pertenecen", aeguran. En todo caso, saludan todas aquellas iniciativas encaminadas a establecer canales de participación y entendimiento entre las organizaciones políticas y sociales que pongan en valor los derechos e intereses de la sociedad civil palentina.