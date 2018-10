Llevo un tiempo asistiendo atónito a los insultos que algunas personas realizan en páginas religiosas. Me indignan las acusaciones rabiosas que realizan contra el Papa, algunos Obispos, ciertos compañeros o grupos de iglesia. Me parecen antievangélicos los insultos que uno tiene que leer. Y me parece de cobardes que no utilicen su nombre. Se tapan con seudónimos con los que machacan a todo aquel que no piensan como ellos. Son los nuevos fariseos, bueno peor que ellos. Ellos daban la cara ante Jesús. Estos no tienen la decencia de decir quiénes son.

Aquel que se cree en posesión de la verdad, aquel que cree que Dios sólo habla a través de ellos en un blasfemo. Aquellos que no tienen la mínima caridad y misericordia ante un hermano son los mismos que hubieran tirado piedras a la mujer adúltera del evangelio. En esta época hubieran indultado a Barrabás para mantener una religión basada en la ley, el fanatismo y la pureza.

Estos nuevos fariseos son aquellos que no escuchan, los que insultan porque no tienen pensamiento, los que excluyen porque se sienten rechazados, los que hablan de solidaridad cuando nunca la han ejercido, los que defienden a los nuestros cuando no se hablan ni con su vecino, los que gritan porque no tiene argumentos, los que hablan del sacramento del perdón cuando no se perdonan ni así mismos ni a los demás.

Cada uno podemos tener nuestra forma de ver las cosas, pero nunca amenazar al otro. Puedo no estar de acuerdo, pero no tengo porque insultar. Aquellos que van de populistas o de defensores de la libertad son simplemente dictadores o enfermos patológicos.

Ante los insultos de los necios, el silencio. La verdad nos hace libres. Los que viven su fe desde el odio, el racismo, la intolerancia nunca podrán con tantos buenos cristianos que anuncian y viven el Evangelio de la Misericordia, el Perdón y del Amor. Doy gracias por tantos cristianos de muchas sensibilidades que quieren vivir la alegría del Evangelio, apostando por la pluralidad, construyendo caminos compartidos desde la eclesialidad y la comunión.

Los que no entienden de pluralidad son aquellos que nos han llevado a cismas, enfrentamientos entre hermanos y a condenar a sacerdotes, religiosos y buenos laicos que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia.

Como dice el Papa Francisco: "El único tipo de fanatismo que es aceptable para Dios es ser fanáticos del amor y de ayudar a otros”, Los cristianos nunca reconocerán el verdadero rostro de Dios hasta que dejen que sus ideas erróneas mueran en la cruz, se levanten de la tumba de su comprensión limitada y rompan sus corazones endurecidos como el rompimiento del pan en la Eucaristía.

No podemos encontrar a Dios sin antes crucificar nuestras concepciones estrechas de un dios que refleja sólo nuestra comprensión de la omnipotencia y el poder.

La fe verdadera nos hace ver al otro no como un enemigo a vencer, sino como un hermano o hermana para ser amado, servido y ayudado y conduce al diálogo, al respeto y al valor de defender los derechos y la dignidad de todo el mundo, no sólo de uno mismo.

Dios está complacido por una fe que es proclamada por nuestras vidas, porque el único fanatismo que los creyentes pueden ejercer es el de la caridad, cualquier otro fanatismo no viene de Dios y no le agrada”.

Se puede decir más alto, pero no más claro.