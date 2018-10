En 2016 fallecieron en Palencia 19 mujeres por cáncer de mama

De acuerdo a los datos de INE y de su estadística de defunciones por causa de muerte, el último con los datos del 2016, en Palencia fallecieron ese año 19 mujeres a causa del cáncer de mama, una enfermedad que tiene una incidencia de cerca del 80 por ciento en mujeres pero que, también afecta a los hombres. Desde la Asociación Contra el Cáncer en Palencia quieren reivindicar la esperanza de vida y de curación, cada vez mayores, ente el cáncer, sobre todo en estadios tempranos, de ahí el lema elegido este año "Contigo doy la cara" .

La Asociación hace un llamamiento a normalizar la palabra cáncer, a equipararla a cualquier otra enfermedad, las terapias han avanzado mucho, cada vez se investiga más lo que permite tener una mayor esperanza de vida y curación. Acudir al médico tan pronto se tenga la sospecha de que algo no está bien, la prevención, la necesidad de llevar una vida sana o acudir a las revisiones médicas son cuestiones fundamentales. Una vez se dispone de diagnóstico se puede enfrentar la enfermedad. Recuerdan a todos aquellos que se ven afectados por el cáncer que la Asociación dispone de nuemeroso servicios y voluntarios para prestar ayuda, no sólo al enfermo, sino también a asus familiares.