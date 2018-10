ELA carga contra el acuerdo de UGT, CCOO y CEN: "No es vinculante y lanza un mensaje equivocado"

Responsables del sindicato ELA se manifestaron de forma muy crítica contra el recién firmado acuerdo de relaciones laborales en Navarra. "No es cierto ni que el salario mínimo pase a ser de 14.000 euros anuales ni que los convenios sectoriales tengan prevalencia sobre los convenios de empresa", señaló Imanol Pascual, el responsable de la negociación colectiva del sindicato abertzale.

Según Pascual, el mencionado acuerdo es "una simple declaración que no tiene carácter vinculante y que no compromete a la patronal en ninguna de las materias", puesto que la CEN "no está dispuesta a renunciar a ninguno de los privilegios que les da la Reforma Laboral".

Para este portavoz de ELA, "la firma ratifica la apuesta por el Diálogo Social de la patronal, UGT y CCOO cuando la realidad es que el diálogo social en Navarra es que se ha tratado de un entramado para financiar con dinero público" a los tres agentes. "La clave de este acuerdo es apostar por un modelo de concertación social que está agotado", concluye Pascual.