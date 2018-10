Mendilibar espera un buen recibimiento a Dani García y Capa

Jose Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, ha comparecido ante los medios en Ipurua para hablar del partido contra el Athletic.

-Vuelta de Dani García y Capa. "Raro no, ya les ves jugando allí y llevas cuatro meses sin ellos aquí. He estado con ellos cuatro años. A ellos se les hara más raro jugar aquí que a nosotros verles con otra camiseta. Supongo que tendrán nostalgia cuando vengan a Ipurua".

-Buen recibimiento. "Creo que bien, ellos han dado todo por el club, aunque el club se haya portado bien con ellos. No creo que haya dudas de lo que han hecho, los dos desde segunda b, dani ha sido el capitán durante años aquí. El recibimiento tiene que ser bueno, debe serlo, porque han dado todo lo que tenían".

-Urgencias del Athletic. "¿Y quien no tiene necesidad a estas alturas? Hace unas semanas nosotros estábamos apurados y ganas un partido y ya no te preocupa lo de abajo. Esto está reciend empezado y muy igualado. Pero ya hemos visto equipos que estaban abahjo y ganan dos semanas y ven la luz, y no es así. Estamos todos igual. Todos queremos sumar lo antes posible. Será complicado jugaro contra ellos porque tienen calidad y buenos jugadores".

-Renovación de Arbilla. "Es importante para el club, porque es un jugador que está dando al equipo, la temporada pasada jugó muy bien, es verdad que esta temporada no ha empezado tan bien, quizá por nervios de la renovación, espero que ahora esté más tranquilo y asentado, y que de lo que tiene. Es bueno que la gente que aporta cosas vaya sumando años y renovado, así no tenemos que ir fuera a firmar".

-Sporting de Gijón en Copa. "Me gusta porque vas a el molinón y siempre hay ambiente bueno de fútbol, me gusta jugar en ese campo. El viaje es más corto en kilometros que otros rivales, y eso es bueno. Pero me gusta porque jugar allí siempre lo haces motivado, porque de otra forma igual le das más importancia a la liga".

-Ciudad deportiva. "Hay que mirar por el bien del club, y la distancia de un lado o de otro es parecida. Y donde se pueda hacer más campos, es el mejor sitio. Por eso prefiero Areitio. Hay poco espacio para construir empresas y en Azitain igual se puede hacer para que la gente trabaje sin salir de Eibar".