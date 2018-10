Valdeolmillos justifica el fichaje de Sanadze

Sergio Valdeolmillos ha comparecido en Illunbe, donde ha tratado de explicar y justificar el fichaje del escolta internacional con Georcia, Duda Sanadze, por un mes.

-Snadze. "Se ficha porque no se puede hacer un gran fichaje por la situación del club y lo conocíamos desde la pretemporada. Pero la plantilla estaba cerrada. Ahora está físicamente bien porque viene de una lesión hace un año en Italia, pero el verano pasado jugó con la selecccion de Georgia y bien, y es un jugador tirador fundamentalmente y teniendo en cuenta que Burjanadze no se puede incorporar y por tener otro jugador de rotación. No es el salvador, es un jugador de equipo pero es verdad que tiene bien tiro exterior y en la circunstancia que estamos nos viene a ayudar para un mes. Porque no podemos disponer de un compromiso mayor. Jugará en Badalona".

-Triples de Corbacho. "Alberto está haciendo los tiros que tiene que hacer, no podemos pensar en esas cosas. Yo no veo que tenga que tirar más. El tiene sus tiros, y lo que debe hacer es meterlos. Y nos gustaría tener esa amenaza de tiro exterior más contante. Pero Álberto te da cosas en ataque pero te quita en defensa. Y con este jugador te puede abrir el campo y generar más facilidades para los demás".

-Problemas constantes. "Desde que llegue al club no hay nada nuevo que no me pudiera esperar, intentas dar continuidad a lo que había pero cuando no puede ser así, vas al mercado y por nuestra situación económica ha sido muy tedioso. Y cuando veis que avanzábamos y no tenía el perfil preferido o todo eran apuestas, pues tienes que reaccionar para cambiar eso. Pero no me arrepiento. A día de hoy no debe ser una equitación, veremos donde nos pone la liga al final. Estamos viviendo una situación de pretemporada en plena temporada, siendo el equipo que somos, pidiendo que nos respeten un poco más. Porque genera dudas y a un club como el nuestro nos hace daño. Porque somos el GBC,si es otro club igual no hay una respuesta tan concluyente. Cuando es una acción que no es tan clara".