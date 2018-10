"No sé cómo nos afecta la sentencia del Supremo sobre las hipotecas"

El presidente de Liberbank, Pedro Rivero, ha sido el invitado de la edición de octubre de Foro SER Cantabria. Su charla ha llevado por título: “La transición energética y su financiación”, pero sin duda la pregunta más esperada era su posición sobre la sentencia del Tribunal Supremo que ha rectificado la doctrina existente y asegura que todos los gastos hipotecarios, incluidos los impuestos, deben ser asumidos por las entidades financieras. Rivero ha sido muy claro: “No lo sé. No tengo opinión, se lo digo en serio, y mis juristas tampoco” ha confesado el presidente desde 2014 de la entidad en la que se integró Caja Cantabria.

“Lo primero que tengo que hacer es entenderla” ha espetado al ser cuestionado por el asunto, para después añadir que lo que dice es simplemente que se suprime el articulo dos del reglamento por el que se venía haciendo de una determinada manera. A partir de ahí, ha añadido, Rivero, “como resulta que todos tenemos una cultura financiera, jurídica y fiscal tan grande, todos lo sabemos todo y ya hay opiniones firme. Yo no tengo opinión”. Además, el también Catedrático de Contabilidad por la Universidad Complutense de Madrid tiene claro que, en todo caso, “el dinero no era para nosotros, el dinero era para las haciendas locales”. Considera por ello que sería necesario que el regulador hiciese algún desarrollo y tacha de “temerario pensar ya en consecuencias”. “No lo sé, si lo supiera, diría si me gusta o no me gusta”, ha concluido.

Sobre el sistema financiero Rivero ha asegurado que está reorientando su relación con el cliente, no tanto para dar préstamos sino para gestionar el ahorro. “Gestionando cómo invierte, en qué invierte su dinero, algo que se está despreciando porque se dice que los bancos han pasado de prestar dinero a cobrar comisiones. Si las comisiones tuvieran el sentido que tienen que tener, es decir, compartir el precio de un servicio suministrado, ojalá todo fueran comisiones, porque significaría que se habría cobrado un servicio al cliente del que él se habría beneficiado”, ha explicado Rivero.