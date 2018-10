Bajo el lema "Más hechos, menos promesas", la plataforma Pobresa Cero vuelve a salir a las calles para denunciar la situación de pobreza que sufren miles de personas. Y es que, en los 3 últimos años los niveles de pobreza han aumentado, un hecho que se traduce en que, a nivel nacional, el 26% de la población española está en riesgo de pobreza energética. Por su parte, en la Comunitat Valenciana, el 30% de las familias valencianas están en riesgo de exclusión datos que para Trini Blanch, presidenta de la coordinadora valenciana de ONG son muy preocupantes.

La plataforma Pobresa Cero, que nació hace 13 años, tiene como objetivo seguir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio firmados en el año 2000 y lograr que la lucha contra la pobreza constituya una prioridad internacional. Así, Trini Blanch asegura que se tiene que luchar desde diferentes ámbitos y entre ellos desde el gubernamental. Dice que por ejemplo, los presupuestos no pueden ir en dos direcciones, no se puede tener unos presupuestos sociales pero luego no luchar contra los paraísos fiscales o la venta de armas.

80.000 personas en la Comunitat se han sumado a esta plataforma y de hecho, esta tarde hay convocadas dos manifestaciones, una a las 18.00 horas en Valencia en la plaza de Alfons el Magnànim y otra a las 17.00 horas en la Plaza del ayuntamiento de Alicante.