PP y Ciudadanos se desentienden de los bienes que la iglesia ha inscrito a su nombre

Este no es el lugar, no es el momento, estos son alguno de los argumentos que han esgrimido el PP y Ciudadanos en el pleno de la Diputación para que no salieran adelante propuestas como la elaboración de un inventario de bienes que la iglesia ha inscrito a su nombre.

La propuesta ha partido del diputado de Toma la Palabra-IU EQUO, Salvador Arpa, quien ha señalado que entre esos bienes que la iglesia ha puesto a su nombre está la Catedral de Valladolid.

Ciudadanos ha dicho que ese no era el momento, que era una cuestión política y el PP, a través de su diputado, Agapito Hernández, que la Diputación no está para eso y sí para asesorar a los municipios que decidan iniciar una acción de ese tipo.

Y otra de las propuestas que ha sido rechazada es la que se pedía desde el grupo socialista un plan para que los 140 municipios pequeños que todavía no depuran sus aguas, acometan obras para que lo puedan hacer. Los populares han dicho que hay un plan en marcha y que hay que esperar.

Sí ha salido adelante, sin embargo, una proposición del PP, apoyada por Ciudadanos para garantizar la libre elección de centro educativo y apoyar más a los colegios privados.