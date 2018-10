El VAR no podía quedarse sin una canción

Las cifras son rotundas: en España una persona habla del VAR cada dos minutos; en España hay un debate del VAR cada cinco minutos y se cuenta el chiste del VAR y el BAR cada 15 segundos. Es decir que todo el mundo ha opinado, opina y opinará sobre la idoneidad del VAR y se reirá diciendo que el arbitró está en el BAR. Pero lo que no se había hecho todavía es cantarle al VAR, a su uso, a los árbitros que lo manejan, a su aplicación en la Liga. De ahí que el Grupo Acunhados ha decidido ponerse manos a la obra, bajarse del andamio de Luis Enrique que fue el anterior gran éxito, y buscar un temazo para que se cante en todas las salas de VAR del fútbol español. Incluso, tan pegadizo estribillo podría sonar durante la espera de la consulta del árbitro de césped al árbitro de VAR. En vez de estar los aficionados dos minutos en tensión sin saber si protestar o no, si celebrar el gol o no hacerlo para no llevarse un chasco; para que ese aficionado no aproveche los dos minutos o tres de consulta para llamar a casa y hablar con la madre que hacía días que no le llamaba para ver que tal estaba. Podría sonar esta bella melodía y que todo el estadio a coro cante este tema con la letra reflejada en los videomarcadores del estadio. Aquí hay tema que te quemas, Tebas, no digo más.

Teniendo en cuenta lo arriesgado de tomar decisiones con el VAR y que, pese a la ayuda tecnológica, se siguen cuestionando algunas decisiones, nada mejor que apostar por un tema que representó a España en Eurovisión, es decir que tiene un aval de la Unión Europea. Y José Vélez que, de manera injusta y completamente infundada, tiene fama de gafe que tira para atrás. De ahí que apostemos por Bailar un Vals para demostrar que ni José Vélez podrá gafar este maravilloso invento que es el VAR. Con letra de un tal Buceta y arreglos y ejecución de un tal Cunha llega Pitemos con VAR.