El Almería obtiene el premio de un Primera

El Almería suma su quinto triunfo en los seis últimos partidos para superar al Reus en la tercera ronda copera y recibir la próxima semana a un Primera en el Mediterráneo en la ida de dieciseisavos de final. El sorteo se celebra este mediodía a las doce en la Federación Española de Fútbol. De entrada los entrenadores hicieron apuestas muy diferentes. Mientras que Fran Fernández no dio entrada en el once titular a ninguno de los futbolistas que lo fueron ante Las Palmas, incluso seis de los habituales ni siquiera estuvieron en la convocatoria, Xavi Bartolo, como ya hiciera en Pamplona, salió con seis titulares.



Pese a que los protagonistas eran diferentes la cara del Almería no cambió en el sentido de ir desde el comienzo a por el partido con las armas de siempre, presión coordinada, buena colocación y verticalidad.

Naturalmente que los no habituales evidenciaron falta de ritmo y eso repercutió en que no llegaran al área con claridad, fundamentalmente porque Aguza no conseguía conectar con los jugadores más adelantados, sobre todo Chema. Cuando el Reus había conseguido robar algunos enteros a la posesión del Almería, hasta entonces del 65 por ciento, la pelota llega a Corpas situado en el costado derecho, le dobla Chema que llega hasta la linea de fondo para centrar con el exterior del pie, despeja Pol y Sergio Pérez de cabeza pone a su equipo en ventaja.

El descosido pudo ser mayor para los catalanes si Sekou no hubiera cabeceado a las manos del meta rival un medido centro de Montoro.

El gol y las extrañas decisiones de Pizarro Gómez, que no vio un manotazo de Moore a Sergio Pérez y si, posteriormente de Trujillo a Enri y que no permitió el cuerpo a cuerpo de Seiko penalizándolo con faltas inexistentes, animó el cotarro para el graderío. Se llegó al descanso con Fernando como espectador de excepción.



En la segunda mitad se le acabó la tranquilidad al meta almeriense que tuvo que intervenir en numerosas ocasiones para evitar que los reusenses batieran su portería como consecuencia de los desajustes que ofrecieron los locales en el eje de su retaguardia. Una contra de libro iniciada por Aguza, se apoya en Chema y éste se la devuelve dentro del área para que el catalán haga el tanto de la noche. El Reus falló y cuando Linares puso el 1-2 el tiempo se le echó encima.

Subieron todos al último córner y Luis Rioja los mató con el tercer gol cruzando el campo en solitario mientras la afición en pie celebraba el pase de ronda.