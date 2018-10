Fran: "Los rivales ya nos tienen en cuenta"

El Almería empieza a ganarse el respeto de la categoría. Es la sensación que tiene Fran Fernández después de nueve jornadas disputadas y una racha de seis victorias en los últimos siete partidos. Este domingo, el conjunto rojiblanco visita al Albacete, donde espera aprobar un examen que suspendió hace dos semanas en Córdoba. El primer mensaje del míster fue claro y conciso, y es que nota una progresión tal en su equipo que los contrarios empiezan a guardar más respeto: “Focalizamos sobre nuestro juego, seguir mejorando cada jornada, y que el rival también se preocupe por nosotros. No nos tenían muy en cuenta y eso está cambiando”.

El reto

La regularidad en el Mediterráneo se ha transformado en ciertas dudas cuando el Almería compite a domicilio. Recuperar la imagen de Soria es lo que buscarán en el Carlos Belmonte, un campo que no se ha dado bien en las últimas visitas: “Nuestro reto es mostrar el mismo nivel que en casa, es decir, ser un Almería valiente, con personalidad, que compita al máximo. A domicilio nos viene costando más y es la asignatura pendiente”. Precisamente, Fran Fernández avisa de Albacete peligroso, con una delantera de las más completas de la Liga, con Zozulia, Bela, Ortuño y Acuña, entre otros. Igualados a trece puntos en la clasificación, el duelo se va a decidir por pequeños detalles: “Llevan dos derrotas seguidas, pero en Oviedo y Málaga, campos difíciles. Como local son fuertes, de los máximos goleadores y con un potencial arriba a tener en cuenta. A pesar de que el Albacete es un gran rival, queremos seguir mejorando”.

Ramis

Fue Fran el sustituto del catalán en el Almería la pasada temporada -primero de forma interina-, y tuvo palabras de elogio para el que este domingo será su rival, y es que no cree que tenga un exceso de motivación: “Nunca me he visto en esa situación, pero creo que Ramis le tiene aprecio al Almería al club, porque le dio la oportunidad de entrenar en Segunda. Al final son tres puntos igual que otros y él se preocupará de hacerlo bien”. Albacete y Granada son los dos próximos compromisos de Liga, con la Copa del Rey en el horizonte, y el Almería puede dar un golpe de efecto para seguir abriendo brecha con la zona de descenso: “Las casualidades no existen en este deporte. Ahora vienen dos partidos fuera que van a marcar el camino y por eso queremos dar un puñetazo en la mesa. Veremos pronto de lo que somos capaces”.