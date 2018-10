Las plataformas 'antiminas' en el Parlamento Europeo

Las tres plataformas 'antiminas' de la provincia de Ávila, 'No a la mina en la Sierra de Yemas', 'No a la mina en el Valle del Corneja' y 'No a la mina en la Sierra de Ávila' han sido invitadas recientemente a la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, por la formación política Podemos, para participar en un evento que respondía al título: 'La minería en Europa, el nuevo desafío extractivista'.

Además de las tres plataformas abulenses, asistieron al encuentro otras plataformas, asociaciones, grupos ecologistas y representantes políticos del resto de España y Europa.

En ese encuentro se habló del nuevo desafío extractivista y de los problemas económicos, sociales, sanitarios y mediambientales que podría suponer la invasión de expedientes mineros en Europa.

Las plataformas abulenses señalaron que su objetivo primero y fundamental es descartar la instalación de minas en la provincia de Ávila, sin dejar de apoyar a aquellas plataformas del territorio español que compartan el objetivo primordial de eliminar todo proyecto de minas a cielo abierto.

Consideran que: “Ha sido un encuentro productivo especialmente en términos de visibilización, seguir creando redes, hacer contactos en Europa, fortalecer redes, mantener discusiones importantes. Además hemos podido conocer de viva voz otras realidades, ya que han acudido formaciones de diferentes países europeos y del resto de España que cuentan con esta forma extractivista que aniquila todo a su paso y los únicos beneficiarios son las grandes empresas."