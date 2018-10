UCCL traslada la problemática del lobo a los técnicos de la Unión Europea

Representantes de la organización agraria UCCL han participado en una reunión, con técnicos de la Unión Europea, para analizar el incremento, a su juicio, de los daños causados por los ataques del lobo a la ganadería.

Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León, el abulense Jesús Muñoz ha trasladado la problemática que está generando la convivencia con el lobo a las explotaciones ganaderas, fundamentalmente, considera, derivada de la poca o nula eficacia tanto de las medidas preventivas utilizadas, como de las medidas de control.

UCCL parte de la base de que el estado de conservación de la especie es favorable tanto al Sur como al Norte del Duero y que "son los ganaderos los primeros que abogan porque esto sea así."

Desde la organización agraria dejan algunas reflexiones: "Que el lobo cause daños es inevitable, pero es que actualmente el equilibrio se ha roto. El incremento desmesurado de los ataques tanto al norte como al sur del Duero, está poniendo en una situación muy delicada a los ganaderos. Las indemnizaciones por daños no son suficientes, cuando se produce un ataque no basta con compensar económicamente las reses perdidas. Existe un componente emotivo que difícilmente puede indemnizarse."

Por otra parte, la división establecida por la Directiva Hábitats, que toma como referencia el río Duero para una diferente calificación en la gestión de la especie, les parece, a los representantes de UCCL, "artificial y lo único que consigue es dificultar la adopción de medidas de control y gestión".

Con el objetivo de minimizar la conflictividad derivada de convivencia del lobo con la ganadería, la Unión de Campesinos de Castilla y León estaría de acuerdo "en el establecimiento de zonas de reserva donde el lobo pudiera estar garantizando su estado de conservación favorable, estableciendo por otra parte medidas suficientes de prevención y control en el resto de zonas."