La actriz conquense Natalia Mateo vuelve a la gran pantalla con 'Animales sin collar'

La actriz conquense Natalia Mateo estrena película este 19 de octubre con la llegada a la gran pantalla de Animales sin collar. Se trata del primer largometraje de Jota Linares, un joven realizador experimentado ya en la dirección de cortometrajes (¿A quién te llevarías a una isla desierta?, 3,2 (lo que hacen las novias), Ratas y Rubita son algunos de ellos).

Natalia Mateo interpreta a Virginia “un personaje duro, el de una mujer que no tiene nada y que no se juega nada porque lo ha perdido todo. Es un regalo. Puedo estar muy orgullosa de que me ofrezcan personajes de mujeres fuertes, no dependientes y no sometidas. Es un honor porque España está repleta de mujeres buscándose la vida y no estamos retratadas en el cine ni en la televisión”, explica.

Natalia Mateo es una profesional del cine polifacética que igual escribe que actúa que dirige. Con dos textos teatrales escritos y pendientes de estreno en España, aunque uno de ellos sí se ha representado en Latinoamérica, la actriz conquense está a punto de entrar de nuevo en la serie Cuéntame de TVE y tiene sobre la mesa una propuesta para hacer teatro en verso. De todo ello hemos hablado con ella en Hoy por Hoy Cuenca.