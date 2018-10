Javier Fernández: "No creo que ningún gobierno nacionalice Alcoa"

El presidente del Principado explica que fue el propio Felipe VI el que preguntó por la situación de Alcoa y cuántos trabajadores se verían afectados por la decisión. Javier Fernández conversó con el monarca sobre la salida de la multinacional y el futuro más inmediato.

El jefe del ejecutivo regional no comparte la postura de Sánchez que pretende bonificar a la industria vasca con 100 millones de euros en los presupuestos del Estado. Recuerda Fernández que es lo mismo que hizo el ex presidente Rajoy con una rebaja de 50 millones. No se puede dar ventajas a determinadas actividades industriales apunta.

Una de las opciones que se ha puesto sobre la mesa por parte de Izquierda Unida o Podemos es la nacionalización de la factoría. El presidente lo descarta en el actual contexto y no cree que ningún gobierno esté contemplando esta posibilidad

Declaracioens de Javier Fernñández el día de los Premios Princesa; jornada que llega también marcada por la reunión que mantendrá con su homólogo gallego Alberto Núñez Feijoó a partir de las cuatro de la tarde.