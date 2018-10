Luis Fernández Vega: "El objetivo es acercar a los premiados a la sociedad"

Los Premios evolucionan y van variando; igual que sus cargos. Este 2018 es el debut de Luis Fernández Vega en la presidencia de la Fundación. Un hecho que no pasa desapercibido, incluso para el propio protagonista., "Hay cierto grado de emoción porque es la primera vez que me enfrento a esta situación". Fernández Vega recuerda que "llevo muchos años de jurado, como patrono pero es ver los toros desde la barrera. Ahora me toca estar en el meoyo. Es un acto tan bonito que te produce esa emoción de la que hablaba pero no especialmente nervioso".

El presidente ha vivido de forma intensa estos días con los premiados en una semana que califica de "estupenda". "La hemos trabajado mucho, he estado en todos los actos de Scorsese, he acompañado al premiado en investigació científico técnica y he podido ver su relación con todos lo que se han acercado a preguntarle...".

Para el futuro la línea que pretende trabajar la Fundación va en esa línea. "Ha sido una semana muy bien estructurada que ha implicado a mucha gente de la sociedad asturiana. Desde el principio queremos intentar extender la presencia de los premios y premiados más tiempo que el propio acto de la entrega" Fernández Vega avanza que "es una lucha que estamos haciendo desde la Fundación y hemos dado los primero pasos. Han pasado miles de personas por la fábrica Scorsese. Por ahí tenemos que incidir en los próximos años".