Tras la reprobación de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, por parte de la oposición en Canarias, esta afirma que no dimitirá, porque las cosas están mejor ahora que antes de su llegada al puesto y que además en el Congreso se reprueban a ministros y aquí nadie dimite. En eso tiene razón.

También tiene razón Valido cuando señala que ahora se ha mejorado algo, pero la verdad de la buena es que poco, esto lo ha reconocido hasta la nueva directora general de Dependencia. Es decir que no hay lugar a discusiones. Así que en toda legislatura se han dado de alta más dependientes que las anteriores, pero es que partíamos de los infiernos y encima seguimos en la cola, no hemos llegado ni al purgatorio.

Tiene la culpa la consejera de todos los males?. Pues no, la han tenido muchos en el camino, muchos de CC que lleva muchos años en el gobierno, también el psoe que estuvo en la peor etapa de la gestión de los servicios sociales, con Rivero y la dependencia no caminaba nada, y ha estado el PP, y las cosas sociales no han avanzado. Parece evidente que en un año y pico no se puede arreglar todo este desaguisado, pero siempre se puede hacer más. Hace falta más dinero y más personal. Toca urgentemente un plan de choque.

Además en la dependencia la principal responsabilidad es del gobierno De Canarias, pero no solo, entran en juego de alguna manera Cabildos y Ayuntamientos. Por tanto que cada palo aguante su vela. Pero que a nadie se le ocurra sacar pecho, porque la situación es vergonzosa. Las familias pasan años sin una llamada, sin ser valorados, sin las prestaciones a las que tienen derecho y encima el trato no es lo suficientemente respetuoso.

Lo que tienen que hacer los grupos en el parlamento, los que reprueban y el reprobado es ponerse de acuerdo de una vez para sacar la ley de Servicios Sociales, que debe aclarar el papel de cada uno, además de obligaciones y derechos.

Ojalá lo hagan.