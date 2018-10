Leganés aprueba el trasvase de los bomberos a la Comunidad de Madrid

Los bomberos de Leganés van a pasar a depender de la Comunidad de Madrid. Aunque no será inmediato y aún quedan trámites que firmar con el gobierno regional, el Pleno Municipal ha dado el primer paso y ha aprobado solicitar formalmente el cambio de titularidad. Cambio que cuenta también con el respaldo del Ejecutivo de Ángel Garrido y de la mayoría de bomberos locales.

No obstante la votación en el pleno no ha sido unánime. Todos han votado a favor salvo ULEG y los cuatro no adscritos de la marca política Ganar Leganés, que se han opuesto. El alcalde, Santiago Llorente, ha insistido en que a nivel operativo es más sencillo que dependan de un único mando y que a nivel económico supondría un ahorro para las arcas públicas, ya que pasarían de gastar cinco millones de euros a los tres millones de canon que hay que pagar a la Comunidad. Además, asegura que los bomberos seguirán siendo “de Leganés”.

Por su parte las voces discordantes no han sido suficientes para frenar el proyecto. El concejal de ULEG Carlos Aranzana ha señalado que los informes presentados por el Ayuntamiento son incompletos y, por ejemplo, no cifran el valor del parque municipal, que también pasará a manos de la Comunidad.

Por su parte el PP ha apoyado la proposición a cambio de que se incluya una cláusula que obligue al gobierno regional a revertir el trasvase si en algún momento decidiera trasladar o eliminar los bomberos del municipio.