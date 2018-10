Luis Pastor: "Hoy en día no hace falta ser cantautor para estar comprometido"

Dice Luis Pastor (Berzocana, Cáceres, 1952) que en nuestro tiempo no es necesario ser cantautor para estar comprometido, porque cada músico tiene un altavoz para “sensibilizar, protestar o abrir el corazón a la palabra o la poesía”. Depende de la opción personal de cada uno.

Y es que después de toda una vida dedicada a la llamada canción protesta, Luis Pastor, sigue con sus principios intactos, intenso en sus ideas, apasionado con lo que hace. Así llega este viernes al teatro Josep Carreras de Fuenlabrada con su último trabajo ‘¿Qué fue de los cantautores?’. Con él repasa sus 50 años de historia en la canción de autor en España.

En el escenario no estará solo, le acompañará su hijo, Pedro Pastor y su banda.“Mi hijo Pedro para mi es el exponente del cantautor del siglo XXI, que se asume desde los postulados de su padre en los años 70. No despreciando el éxito, pero pone en la balanza la libertada ante la especulación del negocio de la música” y muestra de ello es que ha dicho que no a ofertas de la Warner o de un conocido manager.

Pastor reconoce que “el termómetro de la canción protesta no tiene la temperatura que tuvo en los 70, está más dispersa y es mucho más individualista”. Dice que la canción de autor consiguió echar a un lado la “ñoñería y la blandengería” de las letras de entonces, que “no tenían más remedio que adaptarse a la dictadura”. Por eso afirma que ahora “uno se puede comprometer desde el rock, el rap, etc.”

A partir del 79 viene otra realidad social y se asocia el cantautor a “un coñazo, aburrido, no tiene razón de ser porque se ha muerto Franco”. Y desde entonces “sálvense quien pueda, cada uno tomó sus camino”. Uno dice dado el salto, otros como él resisten y algunos han sabido crear obra nueva.

Su compromiso político con la edad está intacto, por eso no puede separar el hablar de canción protesta y lucha política. “La libertad y la democracia viene a este país por la izquierda que luchó en la dictadura, las leyes se han ido aprobando a remolque de las propuestas de izquierda y la derecha se ha ido sumando”. Considera que “vivimos en un momento donde esta todo por hacer” y, sobre todo dice que hoy, “desde la izquierda no hay alternativa real”.