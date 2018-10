López Garai: "Quiero que el equipo esté suelto, que compita bien y con personalidad"

Numancia y Las Palmas vivirán un cruce de rachas en el Estadio Insular (sábado, 18.00 horas). El cuadro canario lleva tres jornadas sin ganar y sin marcar gol, con sólo un punto sumado, mientras que los sorianos acumulan tres partidos sin perder y sin encajar gol, con siete puntos en su haber. Sin embargo, Aritz López Garai, entrenador del Numancia, advierte del peligro grancanario. “Nunca sabes cómo pueden estar ellos y tenemos que preocuparnos en cómo llegamos nosotros, porque lo suyo no lo podemos controlar. Sí que es verdad que llevan tres partidos sin ganar, pero siguen arriba, lo que demuestra que empezaron muy bien la Liga. Su exigencia y su presión es diferente a la nuestra, pero a un solo partido somos capaces de competir contra cualquiera y tenemos que demostrarlo independientemente de cómo esté el rival”.

El técnico numantino, después de dos victorias consecutivas, tres partidos sin perder, considera que la inercia tiene que sumar en vez de ejercer una presión para prolongar la racha. “Es un momento positivo sin duda. Si has ganado dos partidos seguidos es que lo has hecho bien y que has conseguido recompensa. Pero ahora es otro partido diferente, contra un rival diferente, y lo que has hecho hasta ahora te vale como confianza, no como algo meritorio para que tengas que ganar por haber ganado antes dos partidos… Nos tiene que servir para coger confianza y vamos al partido mañana con ilusión y con ganas de hacerlo bien”.

López Garai espera un Numancia “atrevido y que vaya sin miedos a por el partido. Ir con miedo no te lleva a ningún lado, ni en el fútbol ni en la vida… Quiero que el equipo esté suelto, que compita bien, que cuando tengamos el balón tengamos mucha personalidad y que cuando no lo tengamos, apretemos todos el culo para robarlo rápido. Es lo que me gustaría que se viera. De ahí a lo que seamos capaces, no lo sé, pero vamos con la intención de ganar el partido sabiendo que será complicado”.

Luis Valcarce se sumó a última hora a la lista de bajas “por una sensación rara en el aductor, en un gesto que ha hecho” durante el último entrenamiento. Así, el lateral berciano se queda en Soria junto a los lesionados Dani Nieto, Unai Medina y Carlos Gutiérrez, mientras que Grego Sierra, Pablo Larrea y Jordi Sánchez se quedaron fuera de la lista por decisión técnica. Sobre quiénes suplirán a los laterales (Luis y Unai), López Garai no desveló si apostaría por Nacho o Markel, en el costado derecho, mientras que Ripa apunta a titular en el zurdo, aún con la opción de volver a reconvertir a Marc Mateu a lateral.