Sergio García exhibe su dominio sobre Valderrama

Sergio García (-10) ha firmado la mejor vuelta del torneo, 64 golpes, siete bajo par para ponerse en cabeza del Andalucía Valderrama Masters con cuatro de ventaja sobre el inglés Ashley Chesters.

Una espectacular tarjeta de siete birdies sin errores dejan a Sergio a solo un paso de reeditar las victorias de 2011 y 2017, ya que finalmente el torneo ha sido reducido a 54 hoyos debido a las inclemencias del tiempo. En el pelotón de cabeza se encuentran también Gonzalo Fernández-Castaño (-4) y Álvaro Quirós (-4) que pueden asegurar mañana su puesto en el Circuito para el año que viene.

Sergio parece no tener rival en Valderrama, aunque se muestra cauteloso para la jornada definitiva. “Esto no se ha acabado. Valderrama es como es, muy complicado. Sin ninguna duda es un campo que me entusiasma y afortunadamente me han ido bien las cosas durante muchos años aquí, aunque eso no significa que ya esté hecho.

“Probablemente la de hoy ha sido una de mis mejores vueltas en Valderrama. He jugado muy bien desde el tee, he cogido muchos greens, y en los dos o tres que he fallado, he hecho buenos approach y putt. El campo está un poco más fácil por la lluvia, pero aquí siempre hay que estar muy fino.

“La última vez que hice 64 golpes era par 72. Ahora el campo es un poco más complicado que entonces, pero cuando llueve y se pone más blando, nos da más opciones. No lo juego de una manera diferente. Intento jugarlo siempre como lo encuentro.

“Es increíble cómo está el campo a pesar de la lluvia. En cualquier otro lugar del mundo estaríamos con el barro hasta el cuello y aquí ibas andando y en varios hoyos la bola no cogía ni barro. En increíble cómo drena y lo bien que está siempre. Tenemos que sentirnos orgullosos”.

Aunque la actuación de Sergio les ha alejado de la pelea por el triunfo, Gonzalo Fernández-Castaño y Álvaro Quirós se encuentran empatados en el tercer puesto junto al escocés Marc Warren, a seis golpes de la cabeza. El domingo tienen la oportunidad de salvar la temporada y mantener los derechos de juego en el Circuito para el próximo año.

Gonzalo ha firmado 68 golpes (-3). “Estoy contento porque el objetivo era un puesto para mantener la tarjeta, pero nos hemos colocado bien de cara a la última vuelta. He ganado dos torneos a 54 hoyos, eso lo tengo en mente, pero la última jornada no va a ser fácil.

“Nunca me he visto en una situación parecida [peleando para mantener la tarjeta], pero creo que el hecho de jugar en casa y especialmente en Valderrama es una baza que juega a mi favor”.

El golfista de Guadiaro, Álvaro Quirós, ha firmado 70 golpes, uno bajo par. “El resultado es espectacular. Se hace difícil conciliar una buena vuelta de golf tal y como estamos jugando, pero son las mismas condiciones para todos.

“El juego no es brillante. Estoy lidiando muy bien con lo que me estoy encontrando en cada momento, esa está siendo mi habilidad esta semana. Estoy haciendo una labor genial recuperando.

“El campo está espectacular, en ese sentido no hay queja. Estoy completamente seguro de que otros campos, con la mitad de lo que ha sufrido este, estarían injugables. Los greens están muy buenos, el rough decente y las calles prácticamente perfectas”.

El corte ha quedado establecido en +4 y lo han superado los españoles Jorge Campillo (-1), Alejandro Cañizares (+1), Nacho Elvira (+2), Pep Anglés (+3), Eduardo de la Riva (+3) y Samuel del Val (+4), además de García, Fernández-Castaño y Quirós.

La última vuelta del Andalucía Valderrama Masters comenzará a las 9.00 y los jugadores saldrán simultáneamente por el tee del 1 y del 10.

