El juez considera que Belmonte utilizó la denuncia de la compra del voto para defenderse políticamente

El juez ha archivado la denuncia de la compra del voto de Nerea Belmonte por falta de pruebas. Todo ello, tras la denuncia que dos vecinos (José Luis Valdés y Francisco Jesús García) presentaron en Fiscalía el pasado 2 de mayo después de que la propia Belmonte anunciara en el primer pleno de Luis Barcala como alcalde de la ciudad que "desde la izquierda" le habían ofrecido 3.500 euros al mes y un puesto en las listas en las próximas elecciones a cambio de un voto para la candidata socialista, Eva Montesinos. Contra la presente recolución cabe recurso.

José Luis de la Fuente Yanes, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones en las que solo estaba involucrado como investigado, el ex senador socialista Ángel Franco, por no ver indicios de un presunto delito de cohecho en grado de tentativa. Además de Franco y Belmonte declararon ante el fiscal Elsa Martínez, Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido.

El juez esgrime que la concejal transfuga utilizó esta denuncia como una manera de defenderse políticamente por su sentido del voto.

En el auto, el juez considera que "los ofrecimientos ilícitos que dice haber recibido Belmonte no debieron tener resultado efectivo a la vista del sentido del voto finalmente emitido, pero tampoco dieron lugar a la interposición de denuncia alguna hasta que se agitaron en un Pleno Municipal posterior a la elección acusaciones de haber obtenido beneficios con el mismo".

El juez prosigue en el auto que "no se encuentra medio que permita objetivar la realidad de lo manifestado por cada uno de los intervinientes en las conversaciones mantenidas y, especialmente en los términos de una conversación privada no presenciada por terceros y no registrada en ningún medio de sporte, al tiempo que ha de tenerse en cuenta la existencia de intereses políticos y personales que pueden hacer dudar de la objetividad de los testimonios emitidos", en referencia, según la declaración de Elsa Martínez, al encuentro que tuvo con Franco donde supuestamente le realizó esa oferta. El ex senador socialista negó dicho encuentro y declaró que fue la propia Elsa Martínez en una reunión previa la que exigió un sueldo para la concejal a cambio de un voto.

Además, el juez no ve útil la diligencia solicitada de la investigación de geolocalización retroactiva de los teléfonos móviles de los intervinientes en la conversación descrita.