Ais Reig desquicia al Dépor: "Levántate, teatrero"

El valenciano Ais Reig desquició por completo al Deportivo y se convirtió en el protagonista absoluto del choque entre Dépor y Córdoba. Fueron ocho minutos de oro, los que le sirvieron para acaparar todos los focos. Saúl Ais Reig, en ese tiempo, acabó expulsando a Pablo Marí, a Borja Valle y a Natxo González. Fue en la parte final del partido ante el Córdoba. Minutos de tensión y de caras de perplejidad en toda la expedición blanquiazul. Pero lo peor puede llegar ahora con las sanciones.

Según refleja el acta, Borja Valle fue expulsado por el siguiente motivo, según el árbitro. "Dirigirse a mí en los siguientes términos: eres un sinvergüenza de mierda". El acta también muestra que una vez ya fuera del campo y expulsado, el berciano volvió a repetir el mismo insulto. Según el árbitro de Carrusel Deportivo, Iturralde González, la sanción que le puede caer a Borja Valle puede llegar a seis partidos. Cuatro por el insulto y otros dos pos la reiteración.

También el acta detalla la expulsión del técnico Natxo González, que se fue al vestuario por protestar al colegiado la acción de Valle. "Esto es un cachondeo, siempre igual. Vaya tela", refleja Ais Reig en el acta. De esta forma, según el árbitro, se dirigió a él el técnico blanquiazul. Explicó también Iturralde en la SER que al preparador vasco le pueden caer ahora dos partidos de sanción. No podría dirigir al Deportivo ni ante el Reus ni ante Las Palmas.

Pero Saúl Ais Reig no sólo desquició al Deportivo en esos fatídicos minutos. La crispación llegó incluso antes del partido. El árbitro quería impedir que el Deportivo jugase con la camiseta azul y blanca por coincidencia de colores con la del Córdoba e incluso puso pegas a muchos cuestiones previas y habituales en el Deportivo. Y durante el partido, según explicó Carrusel Deportivo Coruña, fuentes de la expedición del Deportivo confirmaron que el árbitro provocó a varios de los jugadores del Deportivo. Entre ellos, llamó "teatreros" a Michael Khron Dheli (que acabó lesionado), a David Simón o a Borja Valle. "Levántate, teatrero", le dijo a Valle el árbitro.

Natxo González explicó en rueda de prensa que ahora el Deportivo no puede hacer nada. "No me puedo defender. Nos tenemos que callar", se lamentó el vasco. Ahora el Deportivo espera las duras sanciones para su míster y para Borja Valle.