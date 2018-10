"Quiero que mi equipo sea reconocible y fiel a su estilo en Chapín"

El Xerez DFC se enfrentará el domingo (19:00) en Chapín al líder del Grupo X de Tercera División, el Córdoba B, que permanece invicto en liga.

Pepe Masegosa espera un partido de mucha exigencia, "es un rival que acumula una trayectoria deportiva muy buena, para ganar tenemos que seguir siendo fieles a nuestro estilo en Chapín, siendo dominadores del juego".

Con nueve jornadas disputadas hasta ahora, el Córdoba B es, hasta el momento, el mejor filial de la categoría, “cuenta con jugadores jóvenes, con mucha gasolina y un físico importante, nosotros hemos enfocado la semana de trabajo de manera distinta. A todos los equipos les ha pasado factura jugar viernes y domingo. Es una semana de descarga, hemos dosificado la carga, pero estamos en buenas condiciones para afrontar el partido del domingo".

El preparador sevillano espera un partido “intenso y con muchas contras y espero ver a un Xerez reconocible en casa. A veces las victorias y las derrotas tienen un condicionante emocional y una victoria nos haría colocarnos a dos puntos del líder y eso también es clave para seguir en esa línea de confianza para mantenernos lo más arriba posible".

Álex Colorado se ha recuperado de la pequeña rotura de fibras que se produjo hace un par de semanas. Estará en la lista de convocados pero el técnico no tiene claro si apostará por él de inicio, ya que prefiere no forzar: “Está entrenando con cautela para evitar problemas. Es un jugador muy importante para nosotros, le necesitamos al cien por cien y vamos a cuidarlo al máximo. Va a participar en el partido pero no sé si será titular. Es clave que esté bien Álex y también el resto, somos dieciocho muy buenos pero pocos para lo larga que es la temporada". Heredia está listo para jugar y Jojo irá citado pero no será titular por las molestias en la rodilla que le aparecieron en Algeciras y que le están impidiendo entrenar con normalidad.

Para finalizar, el técnico xerecista lamenta nuevamente el estado del terreno de juego de Chapín, “está horrible y para nosotros es clave que el césped esté bien. El año pasado vimos que el equipo despegó en cuanto a juego cuando el terreno de juego mejoró. Lo que me preocuparía sería que no se tomaran medidas para arreglarlo, por lo que vamos a intentar tener el campo bien lo antes posible".