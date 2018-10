Jerez decidirá los campeones

Han comenzado en el Circuito de Jerez los entrenamientos oficiales de todas las categorías en liza, de la última prueba puntuable del Nacional Cetelem de Velocidad, que cerrará el telón a la temporada 2018.

Las clases inmersas en este certamen son: Moto4, 85GP, Pre Moto3, Supersport 300, Superstock/Open 600, Open600 femenino y Superstock/Open1000 y Open1000 femenino. Algunas de estas clases, ya tienen otorgados sus títulos de campeones, caso de las categorías de féminas donde Francisca Ruiz es ya la campeona del Open 600 y Cristina Juarraz hizo lo propio con el título de Open 1000 femenino. También en Supersport 300 hay ya campeón en la figura de Ferrán Hernández. El resto, es decir, Moto4, 85GP, Superstock 600-Open 600 y Superstock 1000-Open 1000 y Yamaha R3, se dilucidarán en esta pista con las primeras mangas de carreras, lo que sin duda dará valor añadido a esta última cita de la temporada en la que se darán cita finalmente un total de 181 pilotos con récord -esta temporada- en la categoría de Superstock-Open1000 donde figuran 44 inscripciones.

En el resto de categorías, las clasificaciones generales vienen muy apretadas, convirtiéndose el trazado jerezano en juez de una contienda que será a buen seguro muy competida y emocionante.

Uno de los focos de atención local es el equipo del circuito ‘Jerez Andalucía Motor Talent’ en la que participan en la categoría de Moto4 los pilotos de la escuela, Julio Garcia y José Manuel Osuna. Garcia, es sexto en la general y cuenta con una victoria esta temporada, teniendo opciones de escalar algunos puestos en la clasificación final a poco que las cosas le vayan bien en carrera.

‘Esta carrera la afrontamos muy bien porque aparte de que estamos en el circuito de casa, nuestro equipo está muy fuerte y nosotros también nos encontramos fuertes’ comentaba Julio Garcia que no descarta una victoria en esta pista. ‘Mis aspiraciones son la victoria o el pódium, también me conformo, pero saldré a ganar porque me encuentro muy fuerte. Empezamos muy bien la temporada con victoria en la primera carrera y luego hemos estado en el grupo delantero en todas las carreras y saliendo también en todas las pruebas entre las primeras posiciones. Además, contaré con el apoyo de toda mi familia y amigos que vienen a Jerez a verme..’

Por su parte, José Manuel Osuna es décimo primero de la general, en su caso, también con opciones de meterse en el top ten de la categoría. ‘Llego con muchas ganas desde la última carrera de Valencia en la que hice un buen resultado y me encuentro fuerte para hacer pódium en Jerez’ indicaba un optimista José Manuel que añadía: ‘Mis aspiraciones aquí en casa, es subir al pódium que sería el primero de la temporada y si pudiera ganar mucho mejor. Estamos en el circuito de casa, viene toda la familia a vernos y hay que disfrutarlo al máximo’.

Por su parte, otro de los focos locales estará en el piloto jerezano Fau Cañero que tomará parte en la categoría de Supersport300. Cañero, encuadrado en la estructura del VCR Motorsport, vuelve a subirse a su Yamaha de 300cc que cuenta con algunas mejoras con respecto a la anterior cita para tratar de realizar un gran trabajo en esta última cita de la temporada y ascender en la general en la que se encuentra en la décimo primera posición. ‘Llegamos a esta carrera con muchas ganas y mucha ilusión de hacerlo bien en Jerez que es el circuito de nuestra casa’, señalaba el jerezano que afronta el fin de semana con optimismo. ‘Mis aspiraciones son siempre estar en los puestos delanteros de la carrera pero lucharemos todo lo que podamos ya que existe una gran diferencia entre las motos’. A la pregunta de si veía posible un pódium en esta pista Cañero respondía: ‘Como posible puede ser posible hasta la victoria pero nosotros vamos a pelear y luchar para dar el 100% y hacerlo lo mejor posible’.

Los horarios del sábado serán los siguientes: 09.00-09.25 (Entrenamiento cronometrado) 85GP/Moto4 / 9.35-10.05 (Entrenamiento cronometrado) Superstock/Open600 / 10.15-10.45 (Entrenamiento cronometrado) Superstock Open1000 / 10.55-11.20 (Entrenamiento cronometrado) Féminas / 11.30-12.00 (Entrenamiento cronometrado) Pre Moto3 / 12.10-12.40 (Entrenamiento cronometrado) Supersport 300 / 12.50-13.15 (Entrenamiento cronometrado2) 85GP/Moto4 / 13.25-13.55 (Entrenamiento cronometrado2) Superstock/Open600 / 14.05-14.35 (Entrenamiento cronometrado2) Superstock Open1000 / 14.45-15.10 (Entrenamiento cronometrado2) Féminas / 15.20-15.50 (Entrenamiento cronometrado2) Pre Moto3 / 16.00-16.30 (Entrenamiento cronometrado2) Supersport 300

Carreras sábado: 17.00 h (Superstock-Open600) 18.00 h (Superstock-Open1000)

Para amenizar la jornada de carreras del domingo está prevista una exhibición de Stunt en la que grandes especialistas ofrecerán espectáculo a los aficionados con derrapadas, equilibrios y acrobacias imposibles sobre las motos. El horario será de 9 a 11 y de 17.00 a 19.00 h.

La entrada será gratuita para los aficionados, incluido el paddock. El público podrá igualmente aparcar sus vehículos en el interior del circuito -hasta agotar plazas-