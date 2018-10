El Arcos CF recibe al Salerm el domingo a mediodía en el Barbadillo

El Arcos CF recibe este domingo a partir de las doce del mediodía en el Antonio Barbadillo al Salerm Puente Genil, y lo hace con la moral reforzada tras haber vencido al Coria y estar firmando un gran comienzo de temporada.

El entrenador, Pepe Bermúdez, sabe que la clave del éxito “la tenemos en un grupo que es una piña, tiene compromiso y actitud, por eso tenemos dieciséis puntos en estos momentos. Mis jugadores saben qué función tienen en el vestuario y el grupo humano es bueno, hay buen rollo entre ellos y ese es el camino a seguir. Nuestros futbolistas trabajan, trabajan, corren, pelean y disfrutan".

Se enfrentan a un rival que no ha comenzado bien la liga, pero el técnico del Arcos CF no se fía, “será un partido complicado, nos vamos a medir a un buen equipo, que está bien trabajado pero que no ha arrancado como ellos quisieran. De todos modos, vendrán a ponernos las cosas difíciles y tenemos que seguir con la misma línea de trabajo para que los tres puntos se queden en aquí”.

El preparador arcense, por último, hace un llamamiento a la afición para que "nos ayude a sacar el partido adelante. Ojalá el tiempo acompañe y podamos disfrutar de un buen encuentro. En el último partido en casa no ganamos, pero me quedo con el aplauso de nuestros aficionados a los chavales reconociendo el trabajo que habían realizado en el campo. Los futbolistas lo van a dar todo y animo a los dudosos a que acudan al campo".