Andrés Trapiello: "El Rastro es como jugar al póquer con las reglas del mus"

Cuarenta años, toda una vida acudiendo cada fin de semana, e incluso a diario, al Rastro de Madrid. Una experiencia que el escritor Andrés Trapiello ha querido plasmar en su nuevo libro “El Rastro, historia, teoría y práctica”, publicado por la editorial Destino. Un repaso por la historia de este pequeño gran trozo de la capital que nos invita a conocer cómo ha evolucionado esta institución de la calle madrileña.

Un lugar para perderse y descubrir todo tipo reliquias de nuestra cultura popular; para, en palabras del propio autor, “encontrar lo que no buscas y llevarse lo que no necesitas”. Un reencuentro con nuestro pasado a afrontar, según Trapiello, “sin agobios ni codicias”, ya que “es importante que El Rastro no te devore”, apunta.

Un espacio que esconde un poco de cada uno de nosotros, de todo aquel que alguna vez ha compartido mañana y cañas entre puestos. Desde el “chumineo variado” que define nuestra oyente Susana, a quien le gusta ir sola al Rastro, hasta las colecciones de cromos que reunía junto a su hermano nuestro colaborador Manuel Velasco. Mañana, llueva o no, Andrés acudirá a su cita semanal con el Rastro, tratando de seguir entendiendo y descubriendo los secretos su rincón predilecto de la ciudad.